Bei einem Cyberangriff auf einen früheren Dienstleister des Pirmasenser Krankenhauses Mitte Mai erbeuteten Kriminelle persönliche Daten von Patienten. Jetzt gibt es Details.

Tote Fische, verschmutzte Teiche, Ölsperren im Saarbach: Der Ölunfall in Schönau gehört zu den größten der vergangenen Jahre. Die Schadensermittlung läuft.

Auf einer Probefahrt im Rollstuhl bekommt man ein Auge für Bordsteine, Kopfsteinpflaster, Rampen. Das hat jetzt der Zweibrücker Oberbürgermeister erfahren. Er verspricht Verbesserungen.

Am Montagmorgen sind die ersten Linden an der Kaffeetreppe in Pirmasens abgesägt worden. Ein Schwerlastkran und ein dutzend Arbeiter waren nötig.

Nach langem Leerstand ist wieder Leben in das Café der Schlossgalerie in Pirmasens eingezogen: Seit Montag, 1. Juni, begrüßen Jennifer Noll und David Käseberg ihre Gäste in „JD’s Café“.

Am Dienstag spielen die Grundschüler in Zweibrücken wieder Orakel für die im Juni anstehende Mammut-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Einmal hat’s mit der Voraussage tatsächlich geklappt.

Bei einer Schlägerei auf der Contwiger Kerwe hat er drei Männer schwer verletzt. Jetzt wurde der Angeklagte verurteilt. Haarscharf kommt er um eine Gefängnisstrafe herum.

Schon seit Jahren will ein Unternehmer am Flugplatz in Zweibrücken einen Betrieb eröffnen. Jetzt bekommt er dafür grünes Licht.

Der Hugo-Ball-Preis gilt als eine der wenigen Auszeichnungen, mit denen Pirmasens überregional auf sich aufmerksam macht. Nun stehen die Preisträger fest.

Für Kinder bis 14 Jahre ist der Zweibrücker Kindertag ein Höhepunkt im Jahreskalender. Am Sonntag ist es wieder soweit. Erstmals dürfen die Kleinen in Oldtimern mitfahren.

Joachim und Irmela Kropp haben beide im Evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken gearbeitet. Ein Erinnerungsstück ist heute noch täglich im Einsatz.

Ein Dorfladen in zentraler Lage, das verspricht Ortsbürgermeister Jens Dresen in Clausen. Was angeboten werden soll, das ist noch Teil von Gesprächen.

Die SB-Kassen im Wasgau in der Bitscher Straße in Pirmasens werden gut genutzt – nicht nur von jungen Menschen. Das System funktioniert. Die nächsten Märkte sollen folgen.