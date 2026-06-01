Für Kinder bis 14 Jahre ist der Zweibrücker Kindertag ein Höhepunkt im Jahreskalender. Am Sonntag ist es wieder soweit. Erstmals dürfen die Kleinen in Oldtimern mitfahren.

Oft ist in der Zweibrücker Innenstadt an Sonntagen auch dann etwas los, wenn sie nicht verkaufsoffen sind. Zum Beispiel am 7. Juni: Dann steht das Stadtzentrum von 13 bis 18 Uhr wieder im Zeichen des Zweibrücker Kindertages. Zum neunten Mal organisieren der Einzelhändlerverband Gemeinsamhandel und das Stadtmarketing zusammen mit mehr als 50 Vereinen ein großes Spiel-, Musik- und Unterhaltungsprogramm.

Mitmach- und Aktionsstände findet man auf Alexander-, Schloss-, Herzog und Hallplatz. Darunter Glücksrad, Entenangeln, Hüpf- und Kletterspiele sowie Karussellfahrten. Als Höhepunkt zieht ab 14 Uhr eine vielköpfige Kindertag-Parade vom Hallplatz durch die Fußgängerzone bis zur Schlossplatz-Bühne. Angeführt wird der Umzug von einem Polizeimotorrad und Dudelsackspielern. Zwei Star-Wars-Kostümtruppen sind dabei und präsentieren sich zusätzlich an einem großen Stand auf dem Alexanderplatz.

Gegen 15 Uhr beginnt auf der Bühne ein Programm mit kostümierten Tanzgruppen, Elmiras Orient und Vereinen. Zum Abschluss gibt es ab 16.30 Uhr eine Feuershow von „Perzys Ōregon“ zu bewundern.

Zauberhut nicht vergessen

Erstmals ist der Oldtimerclub CAAR Deutschland dabei. Er lädt die Kinder am Helmholtz-Gymnasium zu kleinen Gratis-Stadtrundfahrten im Oldtimer an.

Wie jedes Jahr sollten die Kinder wieder ihre selbstgebastelten Zauberhüte mitbringen, das Markenzeichen des Zweibrücker Kindertages. Am Stand des Stadtmarketings auf dem Schlossplatz erhält jedes Kind mit Zauberhut eine kleine Belohnung, einen Smiley-Stempel und ein Los für die Tombola, deren Preise um 17 Uhr auf der Bühne ausgelost werden. Unter anderem gibt es zwei Eintrittskarten für den Europa-Park Rust zu gewinnen.

Beide Parkhäuser sind am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.