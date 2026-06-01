Ein Dorfladen in zentraler Lage, das verspricht Ortsbürgermeister Jens Dresen in Clausen. Was angeboten werden soll, das ist noch Teil von Gesprächen.

Nach langen Gesprächen, vielen Ideen, Rückschlägen und intensiver Suche sieht Ortsbürgermeister Jens Dresen sein Ziel in greifbarer Nähe: In der Gemeinde soll ein Dorfladen entstehen. Genauere Informationen gibt es am Donnerstag, 11. Juni, um 18 Uhr im Pfarrheim. Der Laden soll unter den Leitgedanken „Gemeinsam. Regional. Persönlich. Für Clausen“ und „Gemeinsam für unseren Ort“ entstehen und im Herzen der Gemeinde eröffnen – gegenüber des Denkmals im ehemaligen Schlecker-Markt.

Als möglicher Betreiber ist das Start-up-Unternehmen Tilma aus Kaiserslautern im Gespräch. Der Gründer wurde über einen öffentlichen Aufruf von Ortsbürgermeister Dresen in den sozialen Medien auf das Projekt aufmerksam. Clausen wäre das erste von fünf geplanten Dorfladen-Projekten. Dresen zeigt sich zuversichtlich, dass die Umsetzung gelingt.

Derzeit gibt es in Clausen eine halbtags geöffnete Bäckereifiliale mit kleinem Zusatzsortiment. Das soll sich ändern. „Wir haben mit Tilma einen starken und zuverlässigen Partner gefunden, der noch dieses Jahr den Dorfladen eröffnen möchte“, sagte Dresen dieser Zeitung. Im Internet wirbt Tilma als „Dein verlässlicher Dorfladen. An 365 Tagen geöffnet. Regional, fair, mit Herz“. Versprochen wird Nahversorgung von früh morgens bis spät abends – unkompliziert und persönlich, direkt im Dorf.

Tilma wirbt zudem mit dem Motto „Wir bringen Leben zurück ins Dorf“. Der Laden sei ein Ort für alle. Das Sortiment soll den Alltagsbedarf mit ländlicher Tradition abdecken – unkompliziert, sicher und ohne App-Zwang.

Dresen: „Unser Dorfladen soll kein x-beliebiger Laden werden“

Für Dresen ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Ein Dorfladen sei mehr als ein Ort zum Einkaufen: Er bedeute Lebensqualität, kurze Wege, regionale Produkte – und ein Stück Zukunft für den Ort. Ziel sei, Clausen so zu gestalten, dass alle Generationen gut leben können, betont er. Gerade in kleineren Gemeinden seien Treffpunkte wichtig, damit das Dorfleben lebendig bleibt.

Dresen möchte diesen Schritt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gehen. Er will eine lebens- und liebenswerte Perspektive für alle Generationen schaffen; der erste Baustein sei die Nahversorgung. Zudem hat er einen Zukunftsplan mit zu prüfenden Visionen für die langfristige Entwicklung der Gemeinde entworfen. Details dazu sollen später folgen.

Zunächst steht die Infoveranstaltung am Donnerstag, 11. Juni, um 18 Uhr im Pfarrheim an. An diesem Abend werden das Konzept des Dorfladens und das Unternehmen Tilma vorgestellt. Außerdem wird erfragt, welche Produkte und Hersteller sich die Bürgerinnen und Bürger wünschen und welche Ideen und Vorstellungen die künftige Kundschaft hat.

„Unser Dorfladen soll kein x-beliebiger Laden werden, sondern zu Clausen und den Menschen hier passen“, sagt Dresen. Sein Motto: „Gemeinsam können wir etwas richtig Schönes für unser Dorf aufbauen.“