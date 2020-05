Weil Kinos in der Corona-Krise geschlossen haben müssen, erfreuen sich Autokinos wieder wachsender Beliebtheit. Auch in der Pfalz und in der Region gibt es einige Angebote.

Speyer

Das „Autokino Speyer“ auf dem Gelände des Technik-Museums nimmt am Donnerstag, 30. April, seinen Betrieb auf.

Landau

Neu sind entsprechende Pläne in Landau. Dort soll es ein Autokino mit Kulturbühne geben.

Zweibrücken

Auf dem Zweibrücker Flugplatz wird es ebenfalls ein Autokino geben – zunächst vom 8. bis 10. Mai.

Pirmasens

In Pirmasens gibt es bereits ein Autokino auf dem Meßplatz. Die ersten Vorstellungen am Freitag und am Samstag waren gut besucht.

Haßloch

Auch in Haßloch sind die Planungen bereits abgeschlossen. Dort wurden bereits die ersten Filme gezeigt. Zum weiteren Programm geht es hier.

Grünstadt

Auch in Grünstadt soll es im Mai ein Autokino geben.

Neustadt

Auch in Neustadt gibt es nach Angaben von Roxy-Kino-Chef Michael Kaltenegger Pläne. An den Start gehen soll das Projekt am 8. Mai.

Frankenthal

In Frankenthal gibt es ebenfalls Pläne, ein Autokino zu organisieren.

Mannheim

Auch in der Region um die Pfalz gibt es Pläne, so etwa in Mannheim. Dort könnten sogar zwei Autokinos entstehen.

Ramstein-Miesenbach

In Ramstein-Miesenbach gibt es ebenfalls Pläne für ein Autokino.

Nicht mehr in Betrieb ist das alte Autokino in Ramstein. 2007 fand dort die letzte Vorstellung statt.