Ein Fallschirmspringer langweilt sich und kommt auf die Idee, in Zweibrücken Autokino zu machen. So einfach ist das. Nun gibt es vom 8. bis 10. Mai Filme auf dem Flugplatz. „Wenn es ein Erfolg wird, hängen wir vier weitere Tage dran“, sagt Holger Staab (43) , der den Flugplatz gut kennt.

Auf dem Flugplatz bietet der Saarländer mit seiner Firma Skydive Saar-Pfalz Tandem-Fallschirmsprünge an, und der Fallschirmsportverein Zweibrücken, dem er angehört, hat da seinen Sitz. Da lag es nahe, den Flugplatz zu wählen. Platz ist genug, und Anwohner stört man nicht. „Bis zu 700 Autos können wir auf dem Platz unterbringen“, sagt der engagierte Sportler, der Filme mag. Sonst ist er im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes, „seit 18 Jahren“. Dieses Jahr ist das Filmfestival abgesagt, er hat Zeit.

Die normalen Kinos dürfen wegen der Corona-Krise zurzeit (noch) nicht spielen, und nur zwei Bundesländer erlauben Autokino: Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Zweibrücker OB Marold Wosnitza sagte zu. Die nötige Funklizenz (für den Ton, der auf UKW-Frequenz übers Autoradio kommt) bei der rheinland-pfälzischen Medienanstalt zu bekommen, war auch kein Problem.

Elyas M’Barek und das Känguru

Wenn schon Autokino, dann richtig, sagte sich Staab. 264 Quadratmeter groß (elf mal 24 Meter) ist die aufblasbare Leinwand, die – wie die Technik – von der saarländischen Autokino-Firma Evented kommt. Als Gelände wählte er das ohnehin schon umzäunte Kfz-Testgelände auf dem Flugplatz. Allerdings: „Die Auswahl der Filme fürs Autokino ist begrenzt“, musste Staab feststellen.

„Wir wollen etwas Aktuelles zeigen, haben uns mit ,Pets 2’ bewusst für einen Familienfilm entschieden, die ,Känguru Chroniken’ und Elyas M’Bareks ,Nightlife’ für die Mädels und die Frauen am Muttertag“, sagt Nathalie Harbig (Neunkirchen) von der Firma Tat & Drang, die Staab ins Boot geholt hat. Mit der Actionkomödie „The Gentlemen“ ist auch etwas mehr für die Männer dabei, mit „Der Unsichtbare“ ein Film für die Horrorfans. Dazu kommt noch der quirlige „Birds of Prey“ mit einer Heldin wie aus dem Comicbuch. Harbig ist auf Großveranstaltungen spezialisiert, kommt aus dem Kulturbereich – sie arbeitete früher bei der saarländischen Konzertagentur Kultour – ist auch Event-Gastronomin.

Die Snack-Rutsche

Sie hatte die Idee, Getränke und Snacks im Autokino anzubieten. „Die sucht man sich beim Ticketkauf gleich mit aus und bekommt sie an der Einfahrt wie in der Metzgerei über eine kleine Rutsche ins Auto, mit Tüte, die auch als Müllsack dient“. Natürlich kann man sich auch selbst etwas mitbringen – und am besten auch Decken, es kann kühl werden. Damit keine langen Schlangen an der Einfahrt entstehen, gibt es gleich vier Einfahr-Spuren. Die Tickets, die man online kauft, werden per QR-Scanner durch geschlossene Autofenster eingelesen. Alles geht kontaktlos.

Damit die Autofahrer sich nicht kreuz und quer auf dem Gelände hinstellen, werden sie von Ordnern eingewiesen. Ordner stehen auch am Toilettenwagen. Sie schauen, dass sich alle die Hände desinfizieren und dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird.

Staab hofft, dass es in Zweibrücken so geht wie beim Autokino in Essen vor zwei Wochen: „Innerhalb von zwei Stunden waren die Tickets ausgebucht: 600 Autos.“ Die Kartenpreise sind höher als im normalen Kino, das von den Verleihern Sonderpreise bekommt. Dass sie trotzdem keinen Gewinn machen, ist Staab und Harbig klar: „Es soll für die Bevölkerung eine Abwechslung sein“, sagt Staab, der beim Musikfestival Rocco del Schlacko schon im Sicherheitsbereich arbeitete und streng ist: Sicherheit, Hygiene und die Corona-Bestimmungen sind ihm wichtig. „Es dürfen nicht vier Jugendliche im Auto sitzen.“

