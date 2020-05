Das Neustadter Roxy-Kino startet nun definitiv am kommenden Samstag, 9. Mai, mit seinem Autokino auf dem Gelände des Flugsportvereins Lachen-Speyerdorf. Die bestätigte Kino-Chef Michael Kaltenegger gerade auf Nachfrage. Zum Einsatz komme eine lichtstarke, 100 Quadratmeter große LED-Leinwand, sodass auch tagsüber schon Filme gezeigt werden können. Das Programm steht im Detail noch nicht fest, doch sollen nach Kalteneggers Worten nachmittags ausgewählte Familienfilme, abends aktuelle Blockbuster sowie Klassiker gezeigt werden. Als wahrscheinliche Angebote für die erste Woche nannte der Roxy-Chef „Joker“, „Die Känguru-Chroniken“, „Das perfekte Geheimnis“, „Jumanji: Next Level“, „Parasite“, „Angel has fallen“, „Peter Hase“ und den Musicalklassiker „Grease“. Insgesamt steht auf dem Gelände Platz für 150 Autos zur Verfügung. Tickets können nur online unter www.autokino-neustadt.de oder www.roxy.de erworben werden. Der Vorverkauf soll demnächst starten. Im Auto dürfen maximal zwei Personen plus maximal drei im Familienverbund lebende Kinder sitzen. Kaltenegger arbeitet bei seinem Autokino mit der Frankenthaler Agentur Eventfritze und der Mannheimer Veranstaltungstechnik-Firma Rent-Event-Tec zusammen. Die Stadt Neustadt fördert das Angebot mit 10.000 Euro.