Nachdem schon zum Auftakt am Freitagabend ein Riesenandrang beim ersten Pirmasenser Autokino auf dem Messplatz in der Blocksbergstraße geherrscht hatte, waren auch die Samstagsvorführungen gefragt. Bis auf die letzte Stellfläche gefüllt war der Messplatz, wo „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ und „Nightlife“ über eine riesige Open-Air-Leinwand flimmerten. Außergewöhnliche Zeiten beflügeln kreative Ideen, und so hatten die Macher vom „Lager 14“ kurzfristig ein Autokino an den Start gebracht, dessen Erfolg nicht nur die Veranstalter glücklich machte, sondern auch beim Publikum offensichtlich ins Schwarze traf. 300 Autos reihten sich am ausverkauften Samstagabend in die Warteschlagen ein. „Nachdem wir vor dem Start schon ein wenig gezittert haben, ob wir die immensen Kosten, insbesondere für die Filmrechte, wieder hereinbekommen, sind wir jetzt sehr froh, dass es so toll läuft“, zeigte sich Frederic Rösler vom „Lager 14“ erleichtert. In den nächsten Wochen soll es auch in anderen Städten in der Pfalz Autokinos geben. Aber die Pirmasenser Veranstalter waren pfalzweit die ersten, die diese Idee umgesetzt hatten.