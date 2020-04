In Mannheim ist die Eröffnung gleich zweier Autokinos geplant: auf dem Maimarktgelände und auf dem Neuen Messplatz in der nördlichen Neckarstadt. Auf dem Maimarkt sollen in erster Linie Blockbuster und „Popcorn-Kino“ gezeigt werden, auf dem Messplatz anspruchsvollere Arthouse-Filme. Die Betreiber, ein Konsortium aus einer Kommunikationsagentur, den Filmtheaterbetrieben Spickert (Cineplex, Cinemaxx) und der städtischen Gründungsförderung Startup Mannheim, rechnen mit einem baldigen Start und einer Dauer von vier Wochen mit Option auf Verlängerung. Die Autokinos sollen den Namen „CARStival“ bekommen – ein Hinweis darauf, dass nicht nur Kinofilme gezeigt werden soll, sondern auch Live-Kultur wie Poetry-Slams oder Comedy. Auch Drive-In-Gottesdienste sollen denkbar sein. Autokiinoshaben bereits in Pirmasens und Haßloch geöffnet, in Viernheim, Grünstadt und Speyer sind die Vorbereitungen ebenfalls weit gediehen.