Riesenandrang beim ersten Pirmasenser Autokino auf dem Messplatz in der Blocksbergstraße: Am Freitagabend hat sich der Verkehr vor der Vorstellung zeitweise fast bis in die Innenstadt gestaut. Die Autos kamen aus der gesamten Westpfalz; viele Zweibrücker, Kaiserslauterer und Kuseler Kennzeichen waren in der Warteschlange zu sehen.

Der Pirmasenser Verein „Lager 14“ hatte als Angebot in Corona-Zeiten innerhalb weniger Tage ein Autokino auf die Beine gestellt, auf das die Kinofreunde der Region scheinbar nur gewartet haben. Der Eröffnungsfilm „Die Känguru-Chroniken“ lockte am Freitagabend bereits eine Stunde vor Filmbeginn so viele Filmfreunde an, dass die Polizei den Verkehr regeln musste. Rund 300 Autos passen auf den Messplatz.

Für Samstag ist der Spätfilm „Nightlife“ bereits ausverkauft, wie der Veranstalter informierte. Karten gibt es noch für den Familienfilm „Die fantastische Reise des Dr. Doolittle“ am frühen Samstagabend sowie den Film „Once upon a time in Hollywood“ am Sonntagabend. Der Veranstalter empfiehlt die Karten zu reservieren. Weitere Informationen im Internet unter: https://lager14.de.