Am Broadway-Kino in Ramstein-Miesenbach könnte in Kürze ein Autokino entstehen. Der Betreiber plant, ein Open-Air-Kino für rund 250 bis 300 Autos auf dem großen Parkplatz zu errichten.

Seit dem 18. März ist das Broadway-Kino wegen der Corona-Krise geschlossen. Betreiber und Geschäftsführer Ernst Pletsch hat seitdem keine Einnahmen, die 25 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Da auf seinem Parkplatz 400 Autos parken können, sei das Gelände für ein Autokino prädestiniert.

Das Problem sind laut ihm jedoch die Kosten. Für die professionelle Technik verlangt die angefragte Firma eine „knapp sechsstellige Summe“: Diese könne er in den unsicheren Zeiten – da er nicht einmal weiß, wann er sein Kino wieder öffnen darf – nicht aufbringen, ohne Gefahr zu laufen, sich noch mehr Verluste einzuhandeln.

Nun wartet er darauf, dass die Firma ihm entgegenkommt. Denn da „deren Technik derzeit ja auch nur rumsteht, weil keine Messen oder ähnliches“ stattfinden, hofft er auf ein Angebot.