Das „Autokino Speyer“ auf dem Gelände des Technik-Museums nimmt am Donnerstag, 30. April, um 16 Uhr mit dem Disney-Film „Der König der Löwen“ seinen Betrieb auf. Wie Museumssprecherin Corinna Siegenthaler am Mittwoch mitgeteilt hat, können damit auf dem größten Parkplatz des Areals Besucher in bis zu 140 Fahrzeugen auch während der Corona-Krise zu einem Kinogenuss kommen. In jedem Wagen dürfen bis zu zwei Erwachsene sitzen; Eltern mit eigenen Kindern bis 17 Jahren dürfen sich maximal zu viert in einem Fahrzeug befinden. Die Türen und Fenster müssen während der Vorstellung geschlossen bleiben. Einzige Ausnahme: Für einen Toilettenbesuch darf man aussteigen. Tickets zum Preis von 24 Euro pro Fahrzeug gibt es ausschließlich online. Auf der Seite www.autokino-speyer.de ist auch das komplette Kinoprogramm zu finden. Am Donnerstag werden im „Autokino Speyer“ nach „König der Löwen“ noch zwei weitere Filme gezeigt: „Das perfekte Geheimnis“ ab 19.30 Uhr und „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ ab 23 Uhr. Die Entwertung der Kinotickets soll kontaktlos durch die Fahrzeugscheibe erfolgen, um auch dabei die Corona-Abstandsregeln einzuhalten.