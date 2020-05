Auf dem Neuen Messeplatz in Landau ist ein Autokino mit Kulturbühne geplant. Das haben am Mittwochabend die drei Organisatoren mitgeteilt, die Gaumenfreunde Catering aus Edenkoben, die Firmengruppe Gerach und die Palais Varieté Management GmbH aus Landau. Sie wollen rund 200.000 Euro investieren, um kurzfristig ein Programm aus Kino und Kultur anbieten zu können. Dazu sollen vor einer 60 Quadratmeter großen LED-Wand mit 18 Meter langer Bühne Markierungen für bis zu 260 Autos aufgebracht werden. Die Veranstalter wollen zusammen mit der Filmwelt Landau große Filme zeigen, aber auch regionale Künstler auf die Bühne holen. Darüber hinaus seien Gottesdienste, Lesungen, Modeschauen und weitere kulturelle Veranstaltungen möglich. Das Programm, Hygienehinweise und weitere Informationen können in Kürze unter www.zeitvertreib-pfalz.de eingesehen werden.