So viel ist sicher, ohne den Ausgang der Wahl am Sonntag zu kennen: Das neue Frankenthaler Stadtoberhaupt übernimmt am 1. Januar 2024 keinen leichten Job von Amtsinhaber Martin Hebich (CDU). Ein Überblick zu den wichtigsten Herausforderungen, die auf den neuen OB warten.

Die Finanzlage

Es war so etwas wie eine kleine Sensation: Nach mehr als 25 Jahren mit dicken Defiziten und einer wachsenden Schuldenlast bekam der Stadtrat von der Verwaltung für das Jahr