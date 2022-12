Erstmals seit Jahren hofft die Stadt, Ende 2023 den Haushalt mit einem Überschuss abzuschließen. Mit 2,5 Millionen Euro wird im Etatentwurf gerechnet – ein Minus von 1,9 Millionen Euro steht in diesem Jahr in der Abrechnung. Möglich werden soll das, weil eine vom Verfassungsgericht erzwungene Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs Frankenthal rund zehn Millionen Euro mehr aus Mainz beschert. In den Bau von Schulen und Kindertagesstätten, aber auch in den Katastrophenschutz und den Nahverkehr will die Stadt rund 13,3 Millionen investieren. Dazu nimmt sie Kredite in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro auf und hofft auf Zuwendungen von Bund und Land von rund 4,6 Millionen. Erwarteten Erträgen von 166,8 Millionen Euro stehen 164,3 Millionen Euro Ausgaben gegenüber. Unter anderem kalkuliert die Stadt mit Steuereinnahmen von 63,2 Millionen Euro – davon 21,8 Millionen Euro Gewerbe- und 24,3 Millionen Euro Einkommenssteuer. Der Schuldenberg verkleinert sich laut Plan um vier Millionen auf 278 Millionen Euro, das Eigenkapital beträgt 121 Millionen Euro.