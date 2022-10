Wenn es kommt, wie geplant, dann wird es das größte Wohnungsbauprojekt in Frankenthal seit Jahrzehnten sein: Der Stadtrat hat am Mittwochabend dem städtebaulichen Konzept für die künftige Entwicklung von Teilen des Real-Geländes in Studernheim einstimmig sein Placet gegeben. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) sprach bei dem Vorhaben von einem „für Frankenthaler Maßstäbe fast schwindelerregend hohen Tempo“. Auf 51.000 Quadratmetern nördlich der Mühlbergstraße plant der Investor gsp Städtebau (Berlin) rund 100 Reihen- und 40 Doppelhäuser sowie drei Mehrfamilienhäuser. Auf dem restlichen Areal des früheren Einkaufsmarkts wird die Duisburger SGE Stüdemann ein Fachmarktzentrum entwickeln. „Eine wichtige Sache für den Vorort“, sagte Ortsvorsteher Karl Ober (SPD). Dem schloss sich auch CDU-Vertreter Manuel Baqué an. Seine Fraktion sei lediglich von dem geplanten Standort für eine kleine Kita im Nordwesten des künftigen Baugebiets „noch nicht überzeugt“, weil man dort vor allem in den Morgenstunden viel Begegnungsverkehr befürchte. Seit vergangener Woche ist die frühere Immobilie an die Firma Antal Rückbau zum Abriss übergeben.