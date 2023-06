Ein umstrittenes Bauprojekt am Jakobsplatz geht nun – nach umfangreicher Bürgerbeteiligung und mit geänderter Planung – in die Umsetzung. Mit einem Grundsatzbeschluss sollen am Donnerstag, 17 Uhr, im Congress-Forum zunächst der Planungs- und Umweltausschuss und dann in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 5. Juli der Stadtrat das Bebauungsplanverfahren einleiten. Der Investor Pro Concept will im Pilgerpfad ein Wohngebäude mit zwei Türmen von 18 beziehungsweise 15 Metern Höhe und einem Einkaufsmarkt im Erdgeschoss errichten.