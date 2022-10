Um die 25 Stellen sind in den 19 städtischen Kindertagesstätten nach Angaben der Verwaltung derzeit nicht besetzt. Dieselbe Anzahl wird gebraucht, wenn die beiden geplanten Kitas am Ostparkstadion in Betrieb gehen. Die Stadt braucht also dringend Fachkräfte für ihre Betreuungseinrichtungen – und geht deshalb bei der Suche aktiv auf mögliche Bewerber zu. Am Mittwoch habe Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) vier angehende Erzieherinnen von der Fachschule für Sozialwesen der Diakonissen Speyer in der Kita Ziegelhofweg zu einer Hospitation begrüßt. Die Frauen – aktuell im ersten Ausbildungsjahr – hätten einen Tag lang die möglichen Betätigungsfelder kennengelernt. Kita-Leiterin Isabella Schwierz habe die Einrichtung, ihr Konzept und die Arbeitsweise des Teams vorgestellt. Das Familienbüro hat sich damit nach Angaben der Stadt mit der Kita Ziegelhof zum zweiten Mal am Institutionentag der Fachschule beteiligt, der Schülern Besuche in sozialen Einrichtungen im Umkreis ermöglicht. Seit 2018 pflege das Familienbüro Kontakte zu den umliegenden Fachschulen für Sozialwesen. So habe sich die Stadt diese Woche auch beim Infotag der Helene-Lange-Schule (Mannheim) vorgestellt und nimmt in den kommenden Wochen an weiteren drei vergleichbaren Veranstaltungen teil.