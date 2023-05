Die vergangene Woche erzielte Tarifeinigung im öffentlichen Dienst könnte die Stadt Frankenthal rund 3,1 Millionen Euro kosten. Darüber informiert die Verwaltung auf Anfrage. Die Tarifparteien müssen dem Schlichtungsspruch noch zustimmen, insofern sei die Prognose unter Vorbehalt zu sehen, so die Pressestelle. Steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3000 Euro sollen die Auswirkungen der Inflation für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen dämpfen. Die ersten 1240 Euro gibt es bereits im Juni. Ab Juli und bis Februar 2024 sollen dann monatlich jeweils 220 Euro fließen. Ab März 2024 erhalten die Mitarbeiter als weiteres Plus einen Sockelbetrag von monatlich 200 Euro brutto sowie eine anschließende Erhöhung von 5,5 Prozent – mindestens aber 340 Euro brutto mehr. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 24 Monate. Verdi-Chef Frank Werneke sprach von der „größten Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte im öffentlichen Dienst“. „Die kommunalen Arbeitgeber sind bis an die finanzielle Belastungsgrenze gegangen mit diesem Kompromiss“, sagte die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welg.