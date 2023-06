Im vergangenen Jahr sind in Frankenthal 32 Wohnungen neu gebaut worden – darunter sechs in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt mit. Der Bezirk Rheinhessen-Vorderpfalz beruft sich dabei nach eigenen Angaben auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Es seien damit 51 Wohnungen weniger als im Vorjahr entstanden. Unterm Strich hätten Bauherren in der Stadt rund 4,5 Millionen Euro investiert. Für das laufende Baujahr warnt der Bezirksvorsitzende Rüdiger Wunderlich vor einem weiteren Abwärtstrend: „Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Denn hohe Baukosten treffen auf hohe Zinsen und hohe Hürden beim Bauen durch staatliche Auflagen und Vorschriften. Das ist ein toxischer Mix für den Wohnungsbau.“ Die Kaufpreise beim Neubau seien längst „aus den Fugen geraten“ und die Mieten „klettern enorm nach oben“ – vor allem bei neu gebauten Wohnungen. Entscheidend sei jetzt, was gebaut werde: „Die Wohnungen müssen zur Lohntüte der Menschen passen. Es kommt darauf an, vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen zu bauen“, so Wunderlich. Gebraucht werde ein „Booster für den Neubau“. Wunderlich appelliert an die örtlichen Bundestagsabgeordneten, sich in Berlin für ein Aufstocken der Fördergelder stark zu machen. Aber auch das Land Rheinland-Pfalz sei gefordert.