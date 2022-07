Etliche Familien in Frankenthal warten auf einen Kita-Platz. Ein Hauptgrund: In den Einrichtungen fehlt das Personal. Schnelle Besserung ist also kaum in Sicht – trotz Rechtsanspruch.

Der Bestand der Plätze ist derzeit nicht ausreichend: Zu diesem Schluss kommt die Verwaltung in einem Papier zur Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2022/2023. Es ist am Dienstag, 17 Uhr, Thema in einer Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses, der im Congress-Forum öffentlich tagt. Betroffen von dem mangelnden Angebot sind demnach sowohl Kinder unter zwei Jahren, als auch ältere Kinder ab drei Jahren. Derzeit stehen laut Verwaltung etwa 350 Kinder auf der Ü3-Warteliste, denen bislang kein Platz angeboten werden konnte oder die im Laufe des Kita-Jahres 2022/23 einen Rechtsanspruch auf einen solchen Betreuungsplatz haben. Dies sei unter anderem die Folge eines Aufnahmestopps, der in einigen Einrichtungen besteht, weil Stellen nicht besetzt sind. Konkret nennt die Verwaltung in ihrem Bericht die Tagesstätte des Waldorfschulvereins und die kommunale Kita Weidstraße, wo wegen Fachkräftemangel das Betreuungsangebot eingeschränkt sei. Betroffen seien aber auch andere Einrichtungen. Priorität bei der Vergabe freier Betreuungsplätze haben deshalb Eltern, die berufstätig und in Ausbildung sind oder studieren.

Tagespflege ebenfalls ausgebucht

Auf der Warteliste im U3-Bereich stehen aktuell laut Sitzungsvorlage sechs Kinder unter zwei Jahren, für die ein Platz bereits mit einem Jahr beantragt wurde und die bis Ende des Monats ihren zweiten Geburtstag feiern. Weitere etwa 50 Kinder stehen für das neue Kita-Jahr auf der Warteliste. In der Altersgruppe der Zweijährigen haben noch 91 Kinder bis Juli – bisher erfolglos – einen Platz beantragt. Für das kommende Kita-Jahr stehen laut Stadt weitere 144 Kinder auf der Warteliste. Die Betreuung durch Tageseltern ist laut Stadt keine wirkliche Alternative. Auch hier seien die Kapazitäten „weitgehend ausgeschöpft“.

Zumindest baulich will die Stadt als Träger von 19 der insgesamt 26 Kindertagesstätten in Frankenthal für etwas Entspannung sorgen. 410 zusätzliche Plätze sollen in vier neuen Einrichtungen – am Ostpark, in der Daniel-Bechtel-Straße und in Mörsch – entstehen. 2200 Kinder der Stadt werden laut Plan nach den Sommerferien eine Betreuungsinstitution in städtischer oder in freier Trägerschaft besuchen – wenn genügend Erzieherinnen und Erzieher da sind.