An mehreren Orten in Frankenthal plant die Stadtverwaltung den Bau von Kindertagesstätten: zwei am Ostparkstadion, eine im Süden und eine im Mörsch am Friedhof. Aber was nutzen schicke neue Einrichtungen, wenn das Fachpersonal für deren Betrieb fehlt?

Bernd Leidigs Fazit lässt zweierlei erkennen: Verzweiflung und eine gewisse Hilflosigkeit. Der Grund für die Gefühlslage beim SPD-Beigeordneten und Sozialdezernenten: Einerseits ziehen