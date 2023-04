Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis zu 500 Wohneinheiten könnten nach Ansicht von Planern auf das Gebiet westlich des Bahnhofs passen, dazu Dienstleister und Händler. Das alles steht unter dem großen Vorbehalt, ob sich die Eigentümer von Grundstücken für diese Idee begeistern lassen. Bei der Frankenthaler Kommunalpolitik hat das jedenfalls schon funktioniert.

Nicht zum ersten und wohl nicht zum letzten Mal bekommt der Planungs- und Umweltausschuss am Donnerstagabend erzählt, was Frankenthal am dringendsten braucht: kostengünstigen Wohnraum für Menschen mit kleinerem Geldbeutel.