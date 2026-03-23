Wahlanalyse: In Bund und Land steckt die SPD in der Krise. In Zweibrücken ist das nicht der Fall, jedenfalls nicht, was die OB-Wahl angeht. Wo am Sonntag die Hochburgen lagen.

In Pirmasens ist die AfD erstmals die stärkste politische Kraft. Wenn der Landkreis nicht wäre, hätten CDU und SPD schlechte Karten im Wahlkreis. Eine Analyse.

Hätte nicht ganz Rheinland-Pfalz, sondern nur die Zweibrücker den neuen Mainzer Landtag gewählt, wäre Alexander Schweitzer (SPD) wohl Ministerpräsident geblieben.

Christoph Gensch (CDU) gewann das Direktmandat im Wahlkreis Zweibrücken. So wurde in den VGs Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben gewählt.

Wo waren CDU und SPD bei der Wahl besonders stark? Welche Dörfer hat die AfD gewonnen. Wo kam die Tierschutzpartei über fünf Prozent? Die Wahlanalyse fürs Zweibrücker Land.

Seit Mai 2023 leitet Brigitte Wagner den Basis-Integrationskurs in Pirmasens. Wie wichtig Respekt und gegenseitige Unterstützung im Kurs sind – eine Bilanz nach drei Jahren.

Tolle Quadrillen, spektakuläre Action, beeindruckende Gelassenheitsübungen: Die große Pferdegala im Landgestüt Zweibrücken bot beste Unterhaltung. Hier gibt es die schönsten Bilder.

Einem Gefängnisinsassen aus Zweibrücken wurde ein mit Cannabinoiden versetzter Brief geschickt. Hat der Häftling so Drogen angefordert? Damit befasst sich das Amtsgericht.

In Eppenbrunn prallen SPD und CDU aufeinander. Ex-Bürgermeister Pein rügt die Informationspolitik – die CDU kontert scharf.

Italienische Händler, ein Flohmarkt und andere Angebote lockten am verkaufsoffenen Sonntag in die Zweibrücker Innenstadt. Zudem wurde auf das Thema Gesundheit Wert gelegt.