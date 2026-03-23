Tolle Quadrillen, spektakuläre Action, beeindruckende Gelassenheitsübungen: Die große Pferdegala im Landgestüt Zweibrücken bot beste Unterhaltung.

In mehr als zweieinhalb Stunden beleuchtete die große Pferdegala im Zweibrücker Landgestüt die Vielfalt von Pferdezucht und Pferdesport. „Wir wollen unterschiedliche Reitweisen zeigen und wir wollen zeigen, was man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet“, sagte Gestütsgeschäftsführerin Franziska Hercher. Das Programm führte Akteure aus dem Landgestüt und der Region mit bekannten Namen aus der Pferdeszene und einer Profireitertruppe aus Südfrankreich zusammen. Die Mischung stimmte, das belohnten die Zuschauer am Samstagabend und am Sonntagmittag in der jeweils fast voll besetzten Reithalle mit lautem lang anhaltenden Applaus und begeistertem Jubel.

Die Quadrille des Landgestüts begrüßte zum Auftakt der Pferdegala das Publikum. Foto: Andreas Danner Eine Pyramide bildete die südfranzösische Compagnine Impulsion auf drei Pferden. Foto: Andreas Danner Die PSG Voltigieren Zweibrücken gab Einblicke in ihren Sport. Foto: Andreas Danner Das Westernreitteam von Sandra Rohde präsentierte eine Quadrille. Foto: Andreas Danner Wie verreise ich mit einem Pferd? Die Compagnie Impulsion beantwortete die Frage in einer lustigen Schaunummer. Foto: Andreas Danner Die beeindruckendste Vorführung der Gala: Yvonne Gutsche reitet mit ihrer Stute Bailey in einen fahrenden Pferdeanhänger. Foto: Andreas Danner Zwei Pferde tanzen: die Freiheitsdressur der Compagnie Impulsion. Foto: Andreas Danner Ein schönes Schaubild der Compagnie Impulsion. Foto: Andreas Danner Die Working-Equitation-Gruppe aus dem Saarland gab Einblicke in die südeuropäische Arbeitsreitweise. Foto: Andreas Danner Sorgten für Live-Musik: Gitarrist Timo Sendtner (links) und Geiger Elias Thoma. Foto: Andreas Danner Fliegender Galopp und fliegende Haare: die Compagnie Impulsion zeigte Trickreiten. Foto: Andreas Danner Licht im Dunkel: Die Quadrille des Reitvereins Gersweiler erhielt viel Applaus. Foto: Andreas Danner Ungleiches Duell: Evan Leuret misst sich mit dem Pferd von Jessica Nicolai. Foto: Andreas Danner Am Ende sprang Evan Leuret nicht nur über Reithindernisse. Foto: Andreas Danner Der Steilsprung mit einer Höhe von 1,60 Meter hatte olympische Dimensionen, Evan Leuret meisterte ihn. Foto: Andreas Danner Die PSG Voltigieren Zweibrücken zeigte ein Pas-de-deux: Eine Voltigiererin turnte hinter einer Reiterin auf dem Rücken eines Dressurpferdes, eine andere (nicht im Bild) im Zirkel auf einem Voltigierpferd. Foto: Andreas Danner 16 Reiter aus dem Landgestüt und aus dem Westernreitteam vereinten sich zur großen Quadrille. Foto: Andreas Danner Die große Quadrille war einer der Höhepunkte der Pferdegala. . Foto: Andreas Danner Am Ende sorgte die Compagnie Impulsion für Spektakel: Eine Kanonen krachte, Kutschen explodierten. Foto: Andreas Danner Nach dem großen Knall blieb von der Kutsche nur der Bock, der von den beiden Kaltblütern durch die Arena gezogen wurde. Foto: Andreas Danner Moderator Michael Müller (links) überzeugte auch als Sänger, hier bei „Angels“ von Robbie Williams, bei dem ihn Timo Sendtner und Elias Thoma begleiteten und das Publikum die Handylichter leuchten ließ. Foto: Andreas Danner Foto 1 von 21

Für die Pferdebesitzer unter den Zuschauern gab es nach der Gala ein Hauptthema: der Auftritt von Yvonne Gutsche mit ihrer 22-jährigen Stute Bailey. Es war faszinierend, dass sich die Stute nicht aus der Ruhe bringen ließ, weder als sich Gutsche auf einem Surfbrett mit Luftballons von ihr ziehen ließ, noch als sie über flatternde, blaue Plastikplanen ritten, und auch nicht, als Reiterin und Pferd von der Plane bedeckt wurden. Spektakulär geriet das Verladen von Bailey. Während das Gespann aus Auto und Pferdeanhänger durch die Arena fuhr, ritt Gutsche ohne Zuhilfenahme der Zügel in den Anhänger. Pferd und Reiterin ernteten riesigen Applaus und große Bewunderung.

Quadrillen sind fester Bestandteil der Galaveranstaltungen im Landgestüt. Zum Auftakt wurden die acht Reiterinnen des Landgestüts mit großem Hallo begrüßt. Das Showteam von Sandra Rohde gab bei seiner Quadrille Einblicke in die Westernreitweise. Der Reitverein Gersweiler ließ die Halle in Dunkelheit tauchen, in der Reiter mit Leuchtumhängen und Pferde mit Lichterketten für Glanzpunkte sorgten. Landgestüts- und Westernreiter vereinten sich im Finale zur Quadrille mit 16 Pferden, einer der stimmungsvollen Höhepunkte. Eine tolle Working-Equitation-Gruppe aus dem Saarland zeigte südeuropäische Arbeitsreitweisen, die Voltigierer der PSG Zweibrücken bewiesen in zwei Schaubildern ihr turnerisches Können auf galoppierenden Pferden. Hochspringer Evan Leuret beeindruckte im Wettstreit mit einem Pferd und überwand einen Steilsprung mit olympischen Maßen.

Explodierende Kutschen

Für die spektakulären Szenen sorgten die Profis der südfranzösischen Compagnie Impulsion. Der wunderbar komische Versuch, mit einem Pferd zu verreisen, sorgte für große Heiterkeit. Faszinierend war die Freiheitsdressur, bei der zwei Pferde auf den Hinterbeinen tanzten, rasant die Trickreiterei. Ein Westernschaubild setzte den furiosen Schlusspunkt mit krachender Kanone und explodierenden Planwagen.

Erneut sorgte der junge Geiger Elias Thoma für Livemusik, dieses Mal wurde er von Timo Sendtner an der Gitarre unterstützt. Der musikalische Höhepunkt war „Angels“ von Robbie Williams, das Moderator Michael Müller sang, der von den beiden Musikern begleitet wurde.