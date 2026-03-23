Zweibrücken Bildergalerie: Die schönsten Szenen einer spektakulären Pferdegala im Landgestüt
In mehr als zweieinhalb Stunden beleuchtete die große Pferdegala im Zweibrücker Landgestüt die Vielfalt von Pferdezucht und Pferdesport. „Wir wollen unterschiedliche Reitweisen zeigen und wir wollen zeigen, was man erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet“, sagte Gestütsgeschäftsführerin Franziska Hercher. Das Programm führte Akteure aus dem Landgestüt und der Region mit bekannten Namen aus der Pferdeszene und einer Profireitertruppe aus Südfrankreich zusammen. Die Mischung stimmte, das belohnten die Zuschauer am Samstagabend und am Sonntagmittag in der jeweils fast voll besetzten Reithalle mit lautem lang anhaltenden Applaus und begeistertem Jubel.
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Für die Pferdebesitzer unter den Zuschauern gab es nach der Gala ein Hauptthema: der Auftritt von Yvonne Gutsche mit ihrer 22-jährigen Stute Bailey. Es war faszinierend, dass sich die Stute nicht aus der Ruhe bringen ließ, weder als sich Gutsche auf einem Surfbrett mit Luftballons von ihr ziehen ließ, noch als sie über flatternde, blaue Plastikplanen ritten, und auch nicht, als Reiterin und Pferd von der Plane bedeckt wurden. Spektakulär geriet das Verladen von Bailey. Während das Gespann aus Auto und Pferdeanhänger durch die Arena fuhr, ritt Gutsche ohne Zuhilfenahme der Zügel in den Anhänger. Pferd und Reiterin ernteten riesigen Applaus und große Bewunderung.
Quadrillen sind fester Bestandteil der Galaveranstaltungen im Landgestüt. Zum Auftakt wurden die acht Reiterinnen des Landgestüts mit großem Hallo begrüßt. Das Showteam von Sandra Rohde gab bei seiner Quadrille Einblicke in die Westernreitweise. Der Reitverein Gersweiler ließ die Halle in Dunkelheit tauchen, in der Reiter mit Leuchtumhängen und Pferde mit Lichterketten für Glanzpunkte sorgten. Landgestüts- und Westernreiter vereinten sich im Finale zur Quadrille mit 16 Pferden, einer der stimmungsvollen Höhepunkte. Eine tolle Working-Equitation-Gruppe aus dem Saarland zeigte südeuropäische Arbeitsreitweisen, die Voltigierer der PSG Zweibrücken bewiesen in zwei Schaubildern ihr turnerisches Können auf galoppierenden Pferden. Hochspringer Evan Leuret beeindruckte im Wettstreit mit einem Pferd und überwand einen Steilsprung mit olympischen Maßen.
Explodierende Kutschen
Für die spektakulären Szenen sorgten die Profis der südfranzösischen Compagnie Impulsion. Der wunderbar komische Versuch, mit einem Pferd zu verreisen, sorgte für große Heiterkeit. Faszinierend war die Freiheitsdressur, bei der zwei Pferde auf den Hinterbeinen tanzten, rasant die Trickreiterei. Ein Westernschaubild setzte den furiosen Schlusspunkt mit krachender Kanone und explodierenden Planwagen.
Erneut sorgte der junge Geiger Elias Thoma für Livemusik, dieses Mal wurde er von Timo Sendtner an der Gitarre unterstützt. Der musikalische Höhepunkt war „Angels“ von Robbie Williams, das Moderator Michael Müller sang, der von den beiden Musikern begleitet wurde.