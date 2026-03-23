Italienische Händler, ein Flohmarkt und andere Angebote lockten am verkaufsoffenen Sonntag in die Zweibrücker Innenstadt. Zudem wurde auf das Thema Gesundheit Wert gelegt.

„Völlig begeistert“ waren am späten Sonntagnachmittag sowohl Citymanagerin Petra Stricker, Gemeinsamhandel-Vorsitzende Sandra Cleemann als auch die Kaufleute, Händler und Besucher des verkaufsoffenen Sonntags. Der hatte neben tollem Wetter mehr zu bieten als nur offene Geschäfte. In den Cafés war kaum ein Sitzplatz zu bekommen, italienische Händler verkauften auf dem Alexanderplatz Käse, Salami, Guanciale, Pizza sowie weitere Köstlichkeiten, und die zehnten Zweibrücker Gesundheitstage boten Mitmachangebote aus den Themen Sport, Bewegung und Gesundheit.

„Ich war den ganzen Tag unterwegs in der Stadt. Alle, mit denen ich gesprochen habe, waren zufrieden. Die volle Innenstadt war eine schöne Botschaft zu unserem Jubiläum, denn zum ersten mal in zehn Jahren hat es nicht geregnet bei den Gesundheitstagen“, freute sich Stricker. Cleemann pflichtete ihr bei: „Ich freue mich so. Eben hat eine Kundin zu mir gesagt, sie seien gegen 13.30 Uhr in die Stadt gelaufen, und es hätte ausgesehen wie am Stadtfest, weil die Innenstadt so voll war. Ich bin so happy.“ Sie selbst sei kaum aus dem Laden gekommen, habe viel zu tun gehabt und daher wenig Rückmeldung von Händlerkollegen erhalten. „Aber die, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr zufrieden. Ich konnte kurz mit einem fliegenden Händler in der Fußgängerzone sprechen, dem hat das große Publikum genauso gut gefallen wie meiner Kollegin und Nachbarin Birgit Neuhardt von Mode Franck“, sagte sie. Es sei ein „super Tag“ gewesen mit tollem Wetter.

Die Flohmarktbeschicker freuten sich über viele Schnäppchenjäger. Foto: Mario Moschel

Mit der Rikscha durch die Innenstadt

Das genossen auch die vielen Flohmarktbeschicker und Schnäppchenjäger auf dem Schlossplatz. Die Standbetreiber konnten sich unter neuer Organisationsleitung zwei Tage lang über große Resonanz freuen. „Da waren ganz viele Besucher, ein Bild, das wir selten hatten bislang, und das natürlich auch am guten Wetter liegt“, erklärte Citymanagerin Petra Stricker. Sehr zufrieden waren auch die vielen Vereine und Initiativen der Gesundheitstage, die diesmal auf dem Hallplatz besonders die Senioren als Zielgruppe im Blick hatten.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Projektpartner im Bereich Senioren auch zukünftig dabei sind“, sagte Stricker, die sich in diesem Jahr über insgesamt 40 Projektpartner freute, von Sportvereinen über traditionelle chinesische Medizin, einer Hüpfburg, einer Fahrzeugausstellung der Blaulichtfamilie, bis hin zur Verkehrswacht, dem Beratungsangebot der Diakonie und einer Cheerleader-Vorführung. Mit ihren beiden Rikschas war „Radeln ohne Alter“ vertreten und kutschierte Fahrgäste durch die Innenstadt.