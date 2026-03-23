In Bund und Land steckt die SPD in der Krise. In Zweibrücken ist das nicht der Fall, jedenfalls nicht, was die OB-Wahl angeht. Wo am Sonntag die Hochburgen lagen.

Die erste Runde der Oberbürgermeisterwahl ist vorbei, im Rennen sind noch Amtsinhaber Marold Wosnitza und die Beigeordnete Christina Rauch. In drei Wochen wird die Stichwahl zeigen, wer als Sieger oder Siegerin hervorgeht. Am Wahlsonntag hatte der Sozialdemokrat Wosnitza in allen Stadtteilen und Vororten Zweibrückens mit um die 40 Prozent die Nase vorn, während die Christdemokratin Rauch im Schnitt um die 30 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnte. Dass Wosnitza sicher im Sessel sitzt, lässt sich daraus nicht schließen, denn bei der Stichwahl werden die Karten erfahrungsgemäß noch mal neu gemischt.

Auch wenn das Finale noch aussteht, zeigen die Zahlen vom Sonntag, dass Wosnitza zufrieden mit sich sein kann. Er kam im ersten Wahlgang auf exakt dasselbe Ergebnis (42,7 Prozent) wie vor acht Jahren, als er noch ein Newcomer war. Angesichts der Bundestagswahl im vergangenen Jahr, wo die SPD in Zweibrücken arg gerupft wurde und 13 Prozentpunkte verlor, ist festzustellen, dass diese Entwicklung dem Zweibrücker SPD-Oberbürgermeister offenbar nicht geschadet hat. Im Gegenteil deutet das stabile Wahlergebnis vom Sonntag darauf hin, dass Wosnitza die SPD in Zweibrücken hochzieht.

Die CDU-Wahlparty mit Christina Rauch und dem Landtagsabgeordneten Christoph Gensch (linke Bildhälfte) ging bei Stadtrat Heiner Grim über die Bühne. Am Tisch sitzen Rauchs Ehemann Andreas Eger und die frühere Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer. Foto: Mario Moschel

Traditionell rotes Rimschweiler

Sein bestes Ergebnis erzielte Wosnitza im traditionell roten Rimschweiler (51,1 Prozent). Am schlechtesten schnitt der SPD-Mann in Mittelbach-Hengstbach ab (38,4 Prozent). Christina Rauchs erzielte ihr bestes Ergebnis in Wattweiler mit 36,4 Prozent, ihr schlechtestes in Rimschweiler mit 27,8 Prozent. Der Drittplatzierte Christian Hofer (AfD) fuhr sein bestes Ergebnis in Niederauerbach ein (23,6 Prozent), sein schlechtestes in Wattweiler (12,6 Prozent).

In allen Teilen der Stadt wurden Wosnitza auf Platz eins, Rauch auf Platz zwei und Hofer auf Platz drei gewählt. Dass Hofer am Sonntagabend vorübergehend Rauch überholt hatte, lag an den Briefwahlstimmen, die erst später am Abend dazukamen. Nach der Auszählung aller Stimmen verschoben sich die Ergebnisse wieder zugunsten von Rauch.

Wahlbeteiligung höher als 2018

Von 26.093 wahlberechtigten Zweibrückern stimmten im ersten Durchgang der OB-Wahl am Sonntag 15.652 ab, die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent. 196 ungültige Stimmen wurden abgegeben. Mittelbach kann mit 73 Prozent die höchste Wahlbeteiligung vorweisen. Die Stadtmitte hatte mit 55,8 Prozent die niedrigste. Bei der OB-Wahl 2018 lag die Wahlbeteiligung im ersten Durchgang insgesamt bei knapp 45 Prozent. Und das war noch besser als 2011, als sich Kurt Pirmann gegen Helmut Reichling und zwei weitere Kandidaten im ersten Wahlgang durchsetzte: Damals gingen gerade mal 38,6 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne.

Die AfD feierte ihre Wahlparty in ihrem Parteibüro am Alexanderplatz. Mit dabei: Landtagskandidat Sergej Weber (links) und OB-Kandidat Christian Hofer (Zweiter von rechts). Foto: Mario Moschel

Wie viele der Wähler, die am Sonntag abstimmten, auch in drei Wochen ihr Kreuzchen machen werden, muss sich zeigen. Die Erfahrung bei anderen Stichwahlen lehrt, dass die Wahlbeteiligung meist sinkt. So auch 2018, wo sie vom ersten Durchgang (knapp 45 Prozent) auf 40,7 Prozent bei der Stichwahl zwischen Marold Wosnitza und Christian Gauf sank. Wosnitza gewann 2018 gegen Gauf im zweiten Wahlgang mit 56,1 Prozent der Stimmen.

Briefwahl: Wer automatisch Unterlagen bekommt

Laut Stadtpressesprecher Jens John haben 80 Prozent derjenigen, die am Sonntag Briefwahl beantragt hatten, direkt angegeben, dass sie auch bei einer Stichwahl die Briefwahl möchten. „Sie bekommen automatisch die Unterlagen zugeschickt, wir machen sie diese Woche fertig“, sagte John am Montag. Alle anderen müssten Briefwahlunterlagen neu beantragen, direkt im Briefwahllokal im Rathaus wählen oder ihr Wahllokal aufsuchen. Wer am Sonntag per Brief wählte, kann das am 12. April wieder tun, muss aber nicht. Er kann dann auch in ein Wahllokal gehen. Und wer erst jetzt die Briefwahl möchte, kann diese laut John auch beantragen.

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 60 Prozent; hier eine Szene aus dem Wahllokal Quartierstreff Neue Mitte neben der Breitwiesenschule. Foto: Mario Moschel

Hofers Wahlempfehlung: Rauch

Christian Hofer (AfD) hatte am Sonntagabend erklärt, dass er bei der Stichwahl zur CDU-Kandidatin Christina Rauch tendiere. Auf Anfrage präzisierte er das am Montag noch mal und sprach eine klare Wahlempfehlung für Rauch aus. Vom ebenfalls unterlegenen Kandidaten Atilla Eren (parteilos) war auch am Tag nach der Wahl keine Stellungnahme zu seinem Abschneiden oder eine Wahlempfehlung zu bekommen.