In Eppenbrunn prallen SPD und CDU aufeinander. Ex-Bürgermeister Pein rügt die Informationspolitik – die CDU kontert scharf.

Am Ende der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag platzte Andreas Pein im übertragenen Sinn der Kragen. Der frühere SPD-Bürgermeister übte einen scharfen Rundumschlag gegen die aktuelle CDU-Gemeindeführung unter Ortsbürgermeister Tom Heinemann.

Heinemann nahm die verlesene Kritik seines Vorgängers in der Sitzung scheinbar gelassen und ohne Kommentar zur Kenntnis. Pein sprach von einer „objektiv schlechteren Informationspolitik der Gemeindeführung“ im Zusammenhang mit der Beantwortung von Anfragen der SPD.

Er monierte, der Bürgermeister habe die hohe Zahl der SPD-Anfragen latent kritisiert und damit den Eindruck erweckt, diese seien obsolet. Das diene dem Zweck, die Anfragen lächerlich zu machen. Die Anzahl von Anfragen sei in der Gemeindeordnung nicht reglementiert; auch die CDU habe in seiner Amtszeit zahlreiche Anfragen in ähnlicher Zahl gestellt.

CDU kontert mit Gegenvorwürfen

Zudem suggeriere die Gemeindeführung, SPD-Ratsmitglieder hätten kein Interesse an Terminen der Gemeinde, so Pein als SPD-Fraktionssprecher. Dies weist die Fraktion entschieden zurück. Zugleich verwies er darauf, dass der Bürgermeister entgegen den Vorschriften in der Sitzung vom 11. Dezember sowohl Ratsmitglieder als auch Zuhörer zu Wort kommen ließ. „Nicht zulässig“, stellte Pein abschließend fest und forderte, künftig neutraler zu agieren.

Die Vorwürfe einer schlechten Informationspolitik weist Ralf Oestreicher, CDU-Fraktionsvorsitzender, zurück. „Es spricht Bände, dass an zahlreichen Terminen der Gemeinde, wie der Ausrichtung des Seniorentags 2025, den Haushaltsberatungen im Vorfeld der Ratssitzung sowie der Besichtigung des Eppenbrunner Kindergartens, die SPD-Fraktion geschlossen durch Abwesenheit auffiel“, schreibt er. Dieses Verhalten habe nichts mit mangelhafter Informationspolitik, sondern mit Desinteresse am Ortsgeschehen zu tun.