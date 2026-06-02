Bei Siempelkamp in Zweibrücken wurde verkündet, dass ein Großteil der Arbeitsplätze im ehemaligen Pallmann-Werk gestrichen werden. Die Produktion in Bubenhausen soll auslaufen.

„Ich bring’ euch um und schlag’ euch kaputt“: Einen Baseballschläger schwingend, soll ein Kaiserslauterer mehrere Westpfälzer übel bedroht haben. Jetzt wurde er in Zweibrücken verurteilt – und klatscht Beifall.

Mit Heinz Satter leitet ein Pirmasenser Gastro-Urgestein seit Jahrzehnten die Kulisse. Obwohl er mehr Umsatz mit Essen macht, sieht er sein Lokal nicht als Restaurant.

Bücher nennt Helena Grigorjeva ihr Lebenselixier. Die Hundertjährige aus Rimschweiler bleibt neugierig und plant sogar eine weite Reise.

Nachdem im Herbst der Pirmasenser OB neu gewählt wird, wollen sich Bürgermeister Michael Maas und Beigeordneter Denis Clauer im kommenden Jahr in ihren Ämtern bestätigen lassen.

Ein Pirmasenser Händler verkauft ein neuartiges Produkt und gerät in den Fokus von Lebensmittelaufsicht und Staatsanwaltschaft. Es wird eine teure Angelegenheit.

Im September verhandelt das Verwaltungsgericht in Neustadt die Klagen des Landkreises Südwestpfalz und der Stadt Pirmasens gegen das Land. Es geht ums Geld.

In den kommenden Jahren sollen in Pirmasens drei neue Gewerbegebiete entstehen – bei Winzeln, Gersbach und Fehrbach. Die Vorbereitungen für die Turboflächen schreiten voran.

Ein Seiden-Geschenk setzt ein starkes Zeichen: Hauenstein und Chauffailles starten neu – mit viel Tradition und Blick nach vorn. Thomas Merz wird zum Motor der Erneuerung.

Die beiden Luitpoldturm-Vereine haben sich zum ersten Mal zu einem gemeinsamen Arbeitseinsatz am Aussichtsturm getroffen. Sie wollen auch wieder zusammengehen.

Zwei Männer werden wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Aber Zeugen sagen: „Die Angeklagten sind es nicht“. Wie kann es dazu kommen?