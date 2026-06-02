Nachdem im Herbst der OB neu gewählt wird, wollen sich Bürgermeister Michael Maas und Beigeordneter Denis Clauer im kommenden Jahr in ihren Ämtern bestätigen lassen.

Seit 2019 besteht die Pirmasenser Stadtspitze aus Oberbürgermeister Markus Zwick, Bürgermeister Michael Maas und dem Beigeordneten Denis Clauer. Die Amtszeiten der drei CDU-Politiker neigen sich nun dem Ende entgegen. Zwick will sein Amt als Stadtoberhaupt bei der OB-Wahl am 6. September verteidigen. Gegen ihn antreten wird der Zweibrücker Christian Hofer von der AfD. Zudem will Bernd Kriebel aus Höhfröschen für die Tierschutzpartei kandidieren.

Im kommenden Jahr werden auch die Amtszeiten von Maas und Clauer enden. Stichtag für den Bürgermeister ist der 30. Juni 2027, für den Beigeordneten ist offiziell bereits am 18. Mai Schluss. Das heißt aber nicht, dass sich die beiden aus dem Rathaus am Exerzierplatz verabschieden wollen: Beide planen fest mit einer zweiten Amtszeit.

Bürgermeister Maas kümmert sich um die Geschäftsbereiche Umwelt und Bauen mit Hoch- und Tiefbauamt, Finanzen, Garten- und Friedhofsamt, den Wirtschafts- und Servicebetrieb und das Gebäudemanagement. Clauer trägt als Beigeordneter die Verantwortung für das Stadtmarketing mit Tourismus und Sport, Kultur und Stadtarchiv, das Ordnungsamt, das Rechtsamt sowie den Brand- und Katastrophenschutz.

Bürger wählen nicht

Obwohl bis zum Ende der Amtszeiten noch einiges an Zeit übrig ist, steht bereits der Wahltermin fest: Montag, 26. Oktober. Die Pirmasenser Bürger haben bei der Besetzung der beiden Ämter übrigens kein Wahlrecht. Die Entscheidung liegt allein bei den Mitgliedern des Stadtrats.

Grundsätzlich kann sich jeder darum bewerben, künftig Bürgermeister oder Beigeordneter zu werden – vorausgesetzt, man ist Deutscher oder Staatsangehöriger eines anderen EU-Staates, volljährig und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. Der Hauptausschuss machte am Montag den Weg dafür frei, dass die beiden Stellen öffentlich ausgeschrieben werden. Bewerber müssen ihre Unterlagen bis 31. August an die Stadtverwaltung schicken.