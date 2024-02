Die Zahl der Kirchenaustritte bleibt in Pirmasens auf hohem Niveau. Die Missbrauchsskandale in protestantischer und katholischer Kirche sind aber längst nicht die Hauptgründe.

Die neue Heimat der Pirmasenser Stadtbücherei wird das ehemalige Horten-Kaufhaus sein, das doppelt so viel Platz bietet wie die bisherigen Räumlichkeiten. Bücherei-Leiterin Ulrike Weil hat bereits innovative Ideen für die Nutzung des zusätzlichen Raums.

Wann kommt die Bezahlkarte für Flüchtlinge? Die CDU-Fraktion im Pirmasenser Stadtrat erwartet „zeitnah ein klares Zeichen“ und will keine Zeit verschwenden. Oberbürgermeister Markus Zwick sieht noch Klärungsbedarf.

Der frühere Pirmasenser Oberbürgermeister Bernhard Matheis (CDU) richtete einen Appell an Stadtspitze und Stadtrat, sich in Pirmasens stärker gegen Antisemitismus und für Integration zu engagieren.

Heftige Nebenkriegsschauplätze gab es am Montag in einem Strafverfahren vor dem Amtsgericht Pirmasens, bei dem es ursprünglich um ein Nacktfoto ging. Am Ende gab es einen Freispruch für den Angeklagten.

Der Radweg von Schönau nach Frankreich wird immer häufiger von Kraftfahrzeugen genutzt – trotz klarer Beschilderung. Die Anwohner sind zunehmend genervt und Bürgermeister Rudolf van Venrooy sieht dringenden Handlungsbedarf.

Der 5. März 1933 war ein Tag, an dem Hauenstein ein damals reichsweit nahezu einmaliges Zeichen setzte und den Nazis trotzte. 91 Jahre danach soll an diesen Tag erinnert und erneut ein deutliches Signal gesendet werden.

Die Fraktionen im Kreistag Südwestpfalz waren sich einig: Die Kosten für die Sanierung und den Teilneubau oder den Neubau des Kreishauses sind nicht bezahlbar. Sie favorisieren die Sanierung des Hauptgebäudes. Ein Neubau ist aber nicht vom Tisch.

Das Outlet Zweibrücken hat sich im vergangenen Jahr wieder auf einen Spitzenplatz unter den aus Sicht der eingemieteten Marken attraktivsten Outlet-Standorten in Europa zurückgekämpft. 14 Plätze hoch ging es für das Fashion Outlet. Ein Hersteller-Markenverkauf in der Nachbarschaft punktet mehr.

Wer mit dem Auto am Dienstagmorgen in und um Zweibrücken unterwegs war, musste etwas mehr Geduld aufbringen. Wegen eins Unfalls auf der Autobahn nutzten viele den Weg durch die Stadt

Ein 32-jähriger hat am Dienstag vor der Großen Strafkammer des Landgericht Zweibrücken gestanden, Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Marihuana und Amphetamin geleistet zu haben. Folge: Er wurde zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Sein Geständnis ersparte ein Großeinsatz im und rund um das Gerichtsgebäude.

Ohnehin hat die Polizei in der Rosenstadt einiges zu tun: Die Ermittler suchen einen Trickbetrüger, der einem 79-Jährigen 500 Euro aus dem Geldbeutel geklaut hat sowie nach jemandem, der am Montagnachmittag Schüsse am Kleinen Exe abgegeben haben soll.