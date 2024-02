Die Zahl der Kirchenaustritte bleibt in Pirmasens auf hohem Niveau. Die Missbrauchsskandale in protestantischer und katholischer Kirche sind längst nicht die Hauptgründe. Die Menschen würden zunehmend gleichgültig in Glaubensfragen, können Pirmasenser Kirchenvertreter beobachten. Einen Hoffnungsschimmer gebe es aber auch.

Im vergangenen Jahr sind 370 Personen aus der Kirche ausgetreten, 2022 waren es 398. Ein leichter Rückgang, der die Kirchenvertreter jedoch nicht beruhigt. Wie viele davon evangelisch oder katholisch waren, ist der Verwaltung nicht bekannt. Die erfolgten Kirchenaustritte in einzelne Religionsgemeinschaften zu unterteilen, das gebe die Auswertungsfunktion der Fachsoftware im Standesamt nicht her, sagt Talea Meenken von der Pressestelle im Rathaus. Genauso wenig wisse die Stadt, warum Menschen sich dazu veranlasst sehen.

Nach Gründen für die Austritte müssen die Kirchenvertreter nicht lange suchen. Die schlechte Nachricht innerhalb der evangelischen Kirche sei 2023 die Missbrauchsgeschichte und die Erkenntnis gewesen: „Das gibt es bei uns auch“, sagt Ralph Krieger, Dekan der evangelischen Kirche in Pirmasens. Dass dadurch allerdings ein exorbitanter Anstieg der Austrittszahlen verursacht worden ist, bezweifelt er. Er findet es aber tragisch, dass dieses Phänomen auch in der evangelischen Kirche zu finden ist. „Wir gehen das sehr offensiv an“, versichert Krieger, denn: „Wir waren eine der wenigen Landeskirchen, die die Akte vollkommen geöffnet hat.“ Da seien die Pfälzer sehr um Transparenz und Aufarbeitung bemüht. Nur: Der Stachel im Fleisch bleibe, gibt er zu. Es sei unsäglich und widerlich, dass unter dem Deckmantel der Kirche, der Nächstenliebe und der Menschenfreundlichkeit so etwas geschehen könne.

Vom Monopolisten zum Mitbewerber

Vielleicht sei der Skandal der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte, überlegt Krieger. Als maßgeblichen Grund sieht er den Individualisierungs- und Säkularisierungsschub in Richtung Beliebigkeit. „Was ich denke, ist richtig“, sei heutzutage das Credo, das in Glaubensdingen gelte. Die Menschen lassen sich nichts mehr sagen, weiß Krieger, der Gemeindegliedern nur noch erzählen, Interpretationsmöglichkeiten anbieten und begleiten könne. Das sei tragisch, weil damit jedes Regulativ verneint werde und jeder für sich entscheide, was richtig ist. Unterm Strich sei „Abkanzeln nein, mitgehen ja“ allerdings ein guter Ansatz für die Zukunft.

Sogar der Grund für viele Menschen, in der Kirche zu bleiben, weil sie zum Lebensende von einem Pfarrer beerdigt werden wollen, sei hinfällig. „Früher war die Kirche Monopolist“, sagt der Dekan. Mit dem Angebot von Ruhewald und Friedforst seien jedoch kommerzialisierte Angebote auf dem Markt, die Beisetzungen im Angebot hätten, bei denen kein Pfarrer mehr zu sehen sei. Vielmehr böten freie Redner ihre Dienste an. „Wir sind Teil eines gesellschaftlichen Marktes. Wir müssen uns positionieren und behaupten, wenn wir Menschen seelsorgerisch und liturgisch begleiten wollen“, sagt Krieger. Denn das, was in der Gesellschaft hauptsächlich wahrgenommen werde, sei das Hantieren mit Zahlen und Gebäuden und das mache Kirche suspekt. Das bedauert der Dekan.

Dekan Pioth: Gegen Desinteresse bin ich machtlos

Sein katholischer Kollege Johannes Pioth glaubt, dass der Hauptgrund für die Kirchenaustritte die allmähliche Entfernung von der Kirche als Glaubensgemeinschaft und Institution sei. Wenn einem etwas nichts bedeutet, sei es einfach nur konsequent zu sagen: Ich trete aus, schlussfolgert er – um Geld zu sparen, aber auch, weil das Interesse am Glauben nicht mehr vorhanden sei. Desinteresse, genau dieses Ergebnis habe eine Studie als Grund für Kirchenaustritte herausgefunden, die die Katholiken gemeinsam mit den Protestanten in Auftrag gegeben hatten. „Dagegen bin ich machtlos“, gesteht sich Pioth ein. Bei Desinteresse könne er die Menschen einfach nicht erreichen. Und das seien immerhin 80 Prozent der Befragten gewesen.

Die positive Nachricht der Studie sei, dass immerhin noch 20 Prozent der Menschen glauben und genau die können mit den sinnstiftenden Angeboten der Kirche erreicht werden: die Botschaft von Jesus, von seinem Tod und von seiner Auferstehung sowie die Botschaft vom ewigen Leben und der Errettung. Dadurch ergebe sich auch die Botschaft, dass jedes Menschenleben und die gesamte Schöpfung etwas Wert sei, schlussfolgert der Dekan. Und das seien, wenn man weiterdenke, hochaktuelle Fragen. Respektvoller Umgang mit seinem Nächsten, auch wenn der andere Meinungen und Hintergründe habe, sei grundlegend für eine friedliche Gesellschaft.

Kirchenaustritte in allen Bevölkerungsschichten

Bei den Menschen, die austreten, handele es sich übrigens nicht – wie noch vor einigen Jahren – um junge Leute oder Menschen im Erwerbsleben, die Kirchensteuer sparen wollten, sondern auch ältere Menschen, zum Teil auch Rentner, die sagen, dass eine Glaubensüberzeugung für sie keine Bedeutung mehr habe. Kirchenaustritte seien in allen Bevölkerungsschichten zu verzeichnen.

„Dazu kommen die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, die wir immer wieder haben“, bedauert der Dekan. Durch die würden viele die positive Seite von Kirche und Glauben nicht mehr sehen oder sehen wollen. „Ich kann gut ohne Kirche leben und setze mich trotzdem für andere ein.“ Mit diesem Ansatz im humanistischen Sinn habe er immer wieder zu tun. „Die Gesellschaft wird kälter“, stellt der Dekan fest. Deswegen würden sich auch immer weniger Menschen für das Gemeinwohl und andere einsetzen. Diese Tendenz führe wiederum schnell zur Frage der Radikalisierung. „Ein Mensch, dem Glaube wichtig ist und der andere respektiert, ist nicht so leicht anfällig für extremes Gedankengut“, ist Pioth überzeugt.