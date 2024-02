Die neue Heimat der Stadtbücherei wird das ehemalige Horten-Kaufhaus sein, das doppelt so viel Platz bietet wie die bisherigen Räumlichkeiten. Bücherei-Leiterin Ulrike Weil hat bereits innovative Ideen für die Nutzung des zusätzlichen Raums.

Volle Begeisterung ernteten am Montag im Stadtrat die Pläne für den geplanten Umzug der Stadtbücherei in das frühere Horten-Kaufhaus. Bücherei-Leiterin Ulrike Weil lebe das Thema Bücherei, lobte Stefanie Eyrisch (CDU) die Ideen für eine Selbstbedienungsbücherei und die Bibliothek der Dinge, die Weil in den neuen, doppelt so großen Räumen realisieren will. Der neue Standort sei gut für die Innenstadt und werde sicher lebendig mit Jugend und Bildung gefüllt.

Ins gleiche Horn stieß Sebastian Tilly (SPD), der betonte, dass seine Fraktion lange für den Umzug gekämpft habe. Der Standort sei gut gewählt und die Bücherei werde sicher zu einem Frequenzbringer für die Innenstadt. „Das wird ein Kleinod für Pirmasens“, so Tilly, der jedoch bei dem großen Platzangebot noch einen so genannten Makerspace, also Macherraum, integriert sehen würde. Dort könnten Bürger mit bereitgestellten Geräten einfache Reparaturen oder Heimwerkerarbeiten erledigen. Das werde im Dynamikum passieren, antwortete Dezernent Denis Clauer. Dort werde in wenigen Monaten ein Makerspace eröffnen, der mit Angeboten des Dynamikum gekoppelt sein soll.

Jetziger Standort soll vermietet werden

Clauer ist zuversichtlich, dass die Stadt den Teil des Messehochhauses, den aktuell die Stadtbücherei nutzt, nach deren Auszug bald vermieten kann. Der Umzug soll im Laufe des Jahres 2025 über die Bühne gehen. Das bisherige Büchereigebäude in der Dankelsbachstraße ist im Eigentum der Bauhilfe und weise eine „1a-Lage“ auf, sagte Clauer am Montag im Stadtrat. Man fürchte sich nicht vor der Vermarktung. Der Bau ist aus den sechziger Jahren, er sei mit Blick auf Innenstadt und Ärztehaus ideal gelegen. Über der Bücherei befinden sich Wohnungen, „und die sind fast alle vermietet“. Ob Gewerbe oder Wohnraum: „Wir sind offen“, sagte Clauer über die künftige Nutzung.