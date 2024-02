Etwa drei Stunden lang war am Dienstagmorgen die Autobahn 8 zwischen Contwig und Zweibrücken-Ixheim gesperrt. Der Verkehr in Richtung Saarland wurde an der Ausfahrt Contwig abgeleitet und durch das Zweibrücker Stadtgebiet geführt – was mitten im Berufsverkehr zu Staus und Behinderungen führte. Auf Anfrage berichtete Michelle Euschen von der Zweibrücker Polizei, dass kurz nach 6.30 Uhr auf der A8 kurz hinter der Ausfahrt Contwig ein VW-Transporter auf der rechten Spur auf einen Mercedes Sprinter mit Anhänger aufgefahren sei. Beim Zusammenprall sei der Anhänger gegen den Mercedes gedrückt und das Gespann in die Mittelleitplanke geschleudert worden. Bei dem Unfall seien beide Fahrzeuge so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Rettungskräfte hätten den verletzten Fahrer des VW-Transporters ins Nardini-Klinikum eingeliefert.