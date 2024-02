Ein Trickbetrüger hat am Montagnachmittag einen 79-Jährigen in der Zweibrücker Fußgängerzone bestohlen. Laut Polizei wurde der ältere Mann in der Poststraße von einem Unbekannten gebeten, ihm Kleingeld zu wechseln. Der Täter habe ihn dann abgelenkt und 500 Euro aus dem Geldbeutel gestohlen. Die Polizei warnt vor dem sogenannten Wechselgeldtrick, dem meist ältere Leute zum Opfer fielen. Trotz aller Hilfsbereitschaft solle man stets vorsichtig sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.