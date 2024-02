Der frühere Oberbürgermeister Bernhard Matheis (CDU) richtete am Montag einen Appell an Stadtspitze und Stadtrat, sich in Pirmasens stärker gegen Antisemitismus und für Integration zu engagieren. Er regte als Ratsmitglied in der Stadtratssitzung am Montag an, dafür mit Ahmad Mansours Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention (Mind prevention) Kontakt aufzunehmen, die eine „sehr innovative Integrationspolitik“ lebe. Mansour ist ein israelisch-deutscher Psychologe und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft. Er lebt seit 2004 in Deutschland und beschäftigt sich unter anderem mit Projekten und Initiativen gegen Radikalisierung. Jüngst war er in der Alten Post zu Gast.

Matheis nannte es „für uns alle beschämend, dass jemand wie Mansour nach Pirmasens kommt, um einen Vortrag zu halten, und dabei fünf Personen als Personenschützer mitbringen muss“. Matheis erklärte, die deutschlandweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“, die auch in Pirmasens stattfinden, seien richtig und wichtig, „doch dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass Integration noch weit darüber hinausgeht“. Sie sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. „Sie geht weit über das hinaus, worüber wir uns in den letzten Jahren unterhalten haben“, machte er deutlich. Oberbürgermeister Markus Zwick sagte zu, Informationen zu Mansours Initiative einzuholen.