Der 5. März 1933 war ein Tag, an dem Hauenstein ein damals reichsweit nahezu einmaliges Zeichen setzte. 91 Jahre danach soll an diesen Tag erinnert und erneut ein deutliches Signal gesendet werden. Was geschah vor 91 Jahren?

Am 5. März 1933 – 34 Tage nach Hitlers Machtergreifung am 30. Januar 1933 – fand die letzte halbwegs freie Reichstagswahl statt, bei der sich Hitlers NSDAP die absolute Mehrheit sichern wollte.