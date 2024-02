Weil am Montagnachmittag in der Bleicherstraße am Kleinen Exe Schüsse gefallen sein sollen, sucht die Polizei nach vier jungen Männern. Ein Passant habe gegen 14.50 Uhr berichtet, dass jemand dort zwei Schüsse abgegeben habe. Dann seien vier etwa 18-Jährige in Richtung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) weggegangen. Einer der jungen Männer habe dunkle Kleidung getragen; einer seiner drei grau gekleideten Begleiter habe sich am Rücken eine Pistole in den Gürtel gesteckt. Später habe die Polizei am ZOB drei grau gekleidete junge Männer kontrolliert, aber keine Waffe gefunden. Es sei unklar, ob es sich dabei um drei der vier Gesuchten handelte. Die Kontrollierten, 19, 15 und 15 Jahre alt, bestreiten die Tat. Anhand der Zeugenaussage vermutet die Polizei, dass mit einer Schreckschusspistole geschossen wurde. Ob jemand verletzt wurde, sei nicht bekannt.