Das Outlet Zweibrücken hat sich im vergangenen Jahr wieder auf einen Spitzenplatz unter den aus Sicht der eingemieteten Marken attraktivsten Outlet-Standorten in Europa zurückgekämpft.

Mit einem „Gut“ als Schulnote (2,06) nimmt das Fashion Outlet Zweibrücken den vierten Platz unter den deutschen Outlets ein. Nur knapp hinter den Outlets Ingolstadt und Wertheim, die sich Platz 15 teilen. Die Outletcity Metzingen, auf Rang sieben, bleibt in Deutschland aber weit vorne.

Rund 200 Outlets sind in Europa in Betrieb, 109 gingen in die Bewertung ein. Die Outlet-Spezialisten des deutschen Wirtschaftsberatungsunternehmens Ecostra (Wiesbaden) und Magdus (Frankreich) erstellen seit 2008 den „Outlet Center Performance Report Europe“, ein in der Branche anerkanntes „Zeugnis“ über den wirtschaftlichen Erfolg der Vertriebsform. Für den jetzt veröffentlichten Jahresreport wurden 96 Markenhersteller befragt, die in mindestens drei europäischen Outlets vertreten sind. Die Rückmeldung aus insgesamt 1438 Shops war Grundlage für die Bewertung. Die Hersteller wurden gebeten, ihre Einschätzung in Schulnoten auszudrücken. Eine Eins bedeutet „deutlich überdurchschnittliche Performance/erfolgreich“, eine Fünf „deutlich unterdurchschnittliche Performance/wenig erfolgreich“.

Verbesserung um 14 Ränge

Nicht alle Standorte funktionieren. Als schlechtestes Outlet europaweit wurde ein deutsches bewertet: das im nordrhein-westfälischen Marl. Note 4,63 – mangelhaft. Die Mieter dort, so die Aussage, machen schlechte Geschäfte. Dagegen: Am besten verdienen die Markenhersteller offenbar in der Outletcity Metzingen. Die Befragten haben dem größten deutschen Outlet die Note 1,77 gegeben, was Platz eins in Deutschland und Platz sieben in der Europa-Rangliste bedeutet. Branchenführer ist das niederländische Outlet Roermond (Note 1,43) vor den beiden spanischen Outlets Madrid-Getafe (1,44) und La Roco (1,55). Die gemeinsam Zweitplatzierten unter den deutschen Outlets, Ingolstadt und Wertheim (Rang 15), erhielten mit der Note 2,0 nur eine geringfügig bessere Bewertung als das Zweibrücker (2,06). Roermond punktet aus Mietersicht nicht nur mit seiner Größe von mehr als 200 Läden bei einer mehr als doppelt so großen Verkaufsfläche wie das Zweibrücker Outlet, 46.700 Quadratmeter, sondern auch der Möglichkeit zur ganzjährigen Sonntagsöffnung.

„Die gute Note und Platz 19 in der Europa-Rangliste ist ein Riesenerfolg für uns. Die Befragung spiegelt den wirtschaftlichen Erfolg, den wir für das vergangene Jahr vermelden konnten“, sagt Uli Nölkensmeier, der Chef des Zweibrücker Center-Managements. Betreiber Via Outlets hatte für 2023 von einem Umsatz-Rekord in der 22-jährigen Geschichte des Fabrikverkaufszentrums auf dem Flugplatzgelände gesprochen. Zusammengenommen in den gut 110 Läden sei der Umsatz gegenüber dem vorherigen Jahr um 11,6 Prozent gestiegen. Mit einem Zuwachs der Besucherzahlen um 14,8 Prozent wurde die Vor-Corona-Marke aus dem Jahr 2019 mit 4,1 Millionen zwar nicht erreicht, die Aufholjagd fiel aber in Zweibrücken stärker aus als in den anderen Outlets der Via-Gruppe. Es ist Firmenpolitik von Via Outlets, die jeweils absoluten Umsätze der elf Outlets der Gruppe nicht zu nennen. Das Zweibrücker Outlet, das größte der Gruppe, dürfte im vergangenen Jahr aber die Marke von 150 Millionen Euro deutlich übertroffen haben.

Schwache Bewertung im Jahr 2022

In der Befragung 2022 war das Urteil der Mieter über die Wirtschaftlichkeit am Standort Zweibrücken schlechter ausgefallen. Die Note 2,34 bedeutete nur Platz 33 in der Europa-Rangliste. Die aktuelle Bewertung bedeutet eine Verbesserung um 14 Ränge. Ursache der alle deutschen Outlets treffenden schwachen Bewertung im Jahr 2022 war nach Branchenmeinung die im europäischen Vergleich rigide Politik der Ladenschließungen während der Hochphase der Corona-Pandemie und daraus folgende nachgelagerte Effekte. Auch das Zweibrücker Outlet war wochenlang geschlossen.

Die Konkurrenz im größeren Einzugsgebiet bleibt aber stark. Das Outlet im elsässischen Roppenheim, 100 Fahrkilometer von Zweibrücken entfernt, wurde mit der Note 1,88 bewertet. Sie brachten The Style Outlets Roppenheim auf Platz zehn der Europa-Rangliste. Das Outlet Montabaur platziert sich mit der Note 2,32 hinter Zweibrücken, auf Rang 36.

Die Top 20 in Europa 2023

1.

Roermond/Niederlande Note 1,43

2.

Madrid-Getafe/Spanien 1,44

3.

La Roca del Vallès/Spanien 1,55

4.

Bicester/Großbritannien 1,63

5.

Las Rozas/Spanien 1,70

6.

Parndorf/Österreich 1,73

7.

Outletcity Metzingen/Deutschland 1,77

8.

Ellesmere Port/Großbritannien 1,82

9.

Marne la Vallées/Frankreich 1,83

10.

Roppenheim/Frankreich 1,88

10. Vila do Conde/Portugal 1,88

12. San Sebastian/Spanien 1,89

13. Landquart/Schweiz 1,93

13. Serravalle Scrivia/Italien 1,93

15. Ingolstadt/Deutschland 2,00

15. Wertheim/Deutschland 2,00

15. Villefontaine/Frankreich 2.00

15. Noventa di Piave/Italien 2,00

19. Zweibrücken/Deutschland 2,06

20. Stuhr-Brinkum/Deutschland 2,07

...

36. Montabaur/Deutschland 2,32