Eine alte Graugussleitung in der Straße Am Zimmerberg in Hauenstein ist am Montagmittag geborsten. Der Werkleiter beziffert den Schaden und wundert sich.

Die Sanierung der Steinhauser Straße in Zweibrücken hat begonnen – unter Vollsperrung. Die Stadt sagt, dass Anwohner und JVA rechtzeitig informiert wurden.

Mit einer Pistole hat ein 43-Jähriger aus Pirmasens einem anderen Mann ins Bein geschossen. Im Prozess geht es um Alkohol und eingeschränkte Schuldfähigkeit.

Die Reihe „Sport im Strecktalpark“ in Pirmasens geht in die nächste Runde. Unter dem Titel „Mach mit, bleibt fit“ gibt es bis Ende August kostenlose Sportkurse.

Im Zweibrücker Land soll demnächst mehr Solarstrom produziert werden. Eine der geplanten PV-Anlagen sucht im Landkreis Südwestpfalz ihresgleichen.

Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wo können Fans in Pirmasens die Spiele verfolgen? Und darf spät abends laut gejubelt werden?

La Bodeguita de Rita, das Café-Bistro am Pirmasenser Hauptbahnhof, hat einjähriges Bestehen gefeiert. Wie die ersten zwölf Monate gelaufen sind.

Seit Ende der 1990er-Jahre versucht der Hauensteiner Verein „Aktion Afrika“, die Not in Ostafrika zu lindern. Wofür aktuell Geld benötigt wird.

Die protestantische Lutherkirchengemeinde öffnet am kommenden Sonntag in Pirmasens erneut das „Bistro Luther“. Diesmal ist das Thema Urlaub in Spanien.

Für die Gemeinde könnte das Pfarrhaus in Leimen „ein Platz für alle öffentlichen Belange“ werden. Derweil schreibt der Pfarrverwaltungsrat das Gebäude zum Verkauf aus.