La Bodeguita de Rita, das Café-Bistro am Pirmasenser Hauptbahnhof, hat einjähriges Bestehen gefeiert. Wie die ersten zwölf Monate gelaufen sind.

Ursprünglich hatte Rita Figueredo La Bodeguita konzeptionell als eine Mischung aus Café, Bistro und Vinothek anvisiert – ergänzend zu ihrem Ende August 2023 eröffneten spanischen Tapas-Restaurant Bodega Estación nebenan. Jedoch entsprach die Besucherzahl anfangs nicht den Erwartungen, sodass die aus der kubanischen Hauptstadt Havanna stammende 40-Jährige an einigen Stellschrauben drehen musste. „Das Speisenangebot wurde sukzessive angepasst, All-you-can-eat- und Brunch-Termine wurden eingeführt. Letztere erwiesen sich vom Start weg als immens beliebt, waren bislang stets ausverkauft und finden alle zwei Wochen statt“, erzählte die eloquente Frohnatur der RHEINPFALZ.

Mittlerweile wurde das Gastronomie-Konzept dahingehend verändert, dass die Bodeguita zu einer Event-Location wurde. Das Lokal wird seit geraumer Zeit etwa für Geburtstage, Hochzeiten, Konfirmationen und Betriebsfeiern vermietet, inklusive Bewirtung. Dies wird laut Figueredo sehr stark nachgefragt. Der Kunde könne eigene Musik aus der Konserve oder live mitbringen. „Ich wurde in Kuba geboren und habe dort bis Anfang 20 gewohnt, sodass die Musik immer eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt hat.“

Michael Wack startete die Konzertreihe

Zusammen mit Michael Wack sei sie auf die Idee gekommen, eine Livemusikreihe ins Leben zu rufen. „Konzerte hatte ich früher schon mit der Zweibrücker Bodega Dos Puentes in der nahen Alexanderkirche veranstaltet und somit bereits Kontakte zu Musikern geknüpft“, führte Figueredo weiter aus. Der Auftakt zur Konzertreihe „Bodeguita Social Club“ am 11. Dezember 2025 oblag dem Zweibrücker Musiker-Urgestein Michael Wack mit dessen Band „Blues Himmel“ vor ausverkauftem Haus. Es folgten zahlreiche weitere sehr gut besuchte hochkarätige Konzerte und Events.

Auch bei den Besuchern der jährlichen Hexentour und der Kneipenkultour gehörte Figueredos Bistro zu den am stärksten frequentierten Locations. „Ich bin sehr glücklich darüber, wie sich die Bodeguita etabliert hat. Wenn ich sehe, dass die Leute ihre Freizeit bei mir genießen, ist das meine Belohnung. Denn der Kunde zahlt auch mit seiner Zeit“, meint die Inhaberin.

Termin

Das nächste Konzert findet mit „Cuban Affairs“ (Latin, Salsa aus Kuba) am Donnerstag, 9. Juli, statt. Die Reihe „Bodeguita Social Club“ wird auch in den Sommermonaten fortgesetzt.