Die Reihe „Sport im Strecktalpark“ geht in die nächste Runde. Unter dem Titel „Mach mit, bleibt fit“ gibt es bis Ende August kostenlose Sportkurse.

Seit dieser Woche geht es im Strecktal wieder sportlich zu. Über die Sommermonate werden bei „Sport im Strecktalpark“ verschiedene Gesundheits- und Fitnessprogramme angeboten. „Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Pirmasenser, die Lust auf Bewegung an der frischen Luft und in der Gruppe haben“, betont Sport-Dezernent Denis Clauer. Die Kurse seien zudem ideal geeignet, um nach einem stressigen Arbeitstag mitten in der Natur fit in den Feierabend zu starten und gleichzeitig neue Sportarten für sich zu entdecken.

Für „Sport im Strecktalpark“ stellen neun Fitness- und Yogastudios ihre ausgebildeten Trainer und lizensierten Kursleiter zur Verfügung. Jeweils donnerstags, nach Feierabend um 18.30 Uhr, steht auf der grünen Wiese Bewegung im Mittelpunkt. Bis Ende August können Interessierte unverbindlich und gratis an verschiedenen Angeboten teilnehmen. Die Bandbreite der 60-minütigen Kurse reicht von Cross-Fit und Pilates über Yoga, Tabata und Zumba bis hin zu Jumping, Fitboxen und Athletic Cross. Eine Anmeldung ist nicht notwendig; ausgenommen ist der „Jumping“-Kurs am 23. Juli – hier ist eine Reservierung per E-Mail an sport@pirmasens.de erforderlich. Teilnehmer werden gebeten, in Sportkleidung zu erscheinen sowie ausreichend Getränke und eine Sportmatte mitzubringen. Treffpunkt ist die Beach-Flag auf der Wiese. Bei schlechtem Wetter fallen die Kurse ersatzlos aus.

Neu aufgelegt wird zudem die Stempelkarten-Aktion. Die Teilnehmer können dabei Sachpreise in Form von Sport- und Yoga-Sets gewinnen – gestiftet von der Firma SportTec auf der Ruhbank. Wer an insgesamt acht Kursen teilnimmt und einen Stempel sammelt, wandert in den Lostopf. Weitere Informationen und den aktuellen Kursplan gibt es im Internet unter pirmasens.de/sport.

Termine

11. Juni: Pilates Flow – Namasté, das Yoga-Atelier; 18. Juni: Rücken Fit – Cross Fit Studio; 25. Juni: Zumba – Campus Wellness & Sport; 2.Juli: Fitboxen – Injoy Gym & Swim; 9. Juli: Athletic Cross – Ergo Fitness; 16. Juli: Yoga – Mahina Studio; 23. Juli: Jumping – Fitness First (Mit Anmeldung); 30. Juli: Tabata – Easy Fitness; 6. August: Cross Fit – Cross Fit Studio; 13. August: Pilates meets Yoga – Ergo Fitness; 20. August: Cross Workout – Campus Wellness & Sport; 27. August: Yoga – Studio M