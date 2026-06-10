Die Sanierung der Steinhauser Straße hat begonnen – unter Vollsperrung. Die Stadt sagt, dass Anwohner und JVA rechtzeitig informiert wurden.

Die Steinhauser Straße – abgesehen von der Autobahn die wichtigste Verbindung von der Innenstadt hoch zum Outlet und Flugplatz – wird in vier Bauabschnitten saniert. Der erste beginnt an der Kreuzung an der Saarlandstraße. Die Strecke ist gesperrt. Die Arbeiten dort sollen voraussichtlich in drei Wochen abgeschlossen sein. Dann rückt die Baukolonne weiter zum nächsten Abschnitt.

Von der Vollsperrung betroffen sind aktuell die Anwohner im unteren Bereich (unter anderem Molitorstraße) und die Justizvollzugsanstalt (JVA). Die Stadt beteuert auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass frühzeitig über die Baumaßnahme samt Vollsperrung informiert wurde. „Die Hinweisschilder des UBZ mit dem Hinweis ,Achtung, abschnittsweise Sperrung der Steinhauser Straße’ und dem Datum 1. Juni wurden bereits am 27. Mai aufgestellt“, schreibt Rathaussprecher Jens John. Wenige Tage später gab es weitere Schilder, zudem haben laut John die Anliegern Informationsschreiben bekommen.

Rettungskräfte kommen immer durch

In jenem Schreiben steht, dass eine Zu- und Ausfahrt zu den Anwesen und Grundstücken „nicht gewährleistet werden kann“. Zu Fuß könne aber jeder zu jeder Zeit an sein Haus kommen. Ebenso ist aufgeführt, dass Anlieger ihre Autos außerhalb des Baustellen-Gebietes abstellen sollen.

JVA-Leiter Jürgen Buchholz sagt im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass die Zufahrt zum Haupteingang seiner Anstalt für Rettungskräfte und Gefangenentransporte immer erreichbar sei. Der Belegschaft sei kommuniziert worden, dass sie ihre Fahrzeuge auf dem hinteren Parkplatz abstellen soll – dort gebe es einen weiteren Eingang. Beschwerden seiner Mitarbeiter seien ihm bislang nicht bekannt.

Steinhauser Straße bekommt einen Radweg

Während im ersten Bauabschnitt gearbeitet wird, verläuft eine Umleitung über den Fasanerieberg. Man kann alternativ auch durch die 22er Straße, vorbei am Krankenhaus, dann am UBZ die Oselbachstraße hinunter und von dort über die Alte Ixheimer Straße ins Stadtzentrum fahren. Voraussichtlich in drei Wochen beginnt der zweite Bauabschnitt.

Die Steinhauser Straße bekommt nicht nur eine neue Straßendecke, sondern auch in beiden Richtungen einen Radweg. Dafür entfällt eine der beiden Fahrspuren bergauf. Die Kosten in Höhe von 673.000 Euro übernimmt das Land.