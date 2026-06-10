Die protestantische Lutherkirchengemeinde öffnet am kommenden Sonntag erneut das „Bistro Luther“. Diesmal ist das Thema Urlaub in Spanien.

Sommer, Sonne, Strand: Knapp zwei Wochen bevor Schülerinnen und Schüler in die Sommerferien starten, blickt die Lutherkirchengemeinde am Sonntag in Richtung des Sehnsuchtsziels vieler deutscher Urlauber. Unter dem Motto „Vamos a la playa“, dem Titel eines Musikhits aus den 1980er-Jahren, dreht sich beim inzwischen dritten „Bistro Luther“ alles um Spanien. „Die Themen Ferien und Sommer ziehen sich wie ein roter Faden durch den Nachmittag – auch kulinarisch. Als Kirche wollen wir Lebensfreude und Zuversicht vermitteln, gerade in schwierigen Zeiten“, sagt Dekan Ralph Krieger.

Das neue Format wird in diesem Jahr als Probelauf fortgeführt. Die Verantwortlichen planen nach eigenen Angaben bereits Themen für das kommende Jahr. „Für uns als Kirche ist in Zeiten des Umbruchs das „Bistro Luther„ ein wichtiger Baustein für die Zukunft“, betont Pfarrer Wolfdietrich Rasp. Neue Formen jenseits klassischer Gottesdienste seien nötig, um Menschen zusammenzubringen. Die Kirche in der südlichen Hauptstraße soll mit dem „Bistro Luther“ als Ort der Begegnung verstanden werden und zur Belebung der Straße beitragen.

Komplett mit Liegestühlen und Sand

Das Ehepaar Rebecca und Jens Rasp, beide ausgebildete Köche, bereitet vor den Augen der Gäste ein Zwei-Gänge-Menü zu. Geplant ist die Bewirtung von bis zu 80 Gästen. Mit viel Liebe zum Detail hat Gemeindemitglied Sigrid Brestel die Tischdekoration gestaltet. Kleine Tütchen mit Sand, Liegestühle und Sonnenschirme im Miniaturformat sollen Lust auf Badeurlaub machen. „Angemeldet hat sich außerdem das Ehepaar Laura und Jens Schindler, Inhaber des City-Reisebüros in der Fußgängerzone. Sie beantworten Fragen rund um den Sommerurlaub“, kündigt Dekan Krieger an.

Der dritte Termin findet am Sonntag, 14. Juni, um 15.30 Uhr statt. Bereits im Eingangsbereich werden die Gäste laut Krieger und Rasp mit einem Glas spanischem Sangría – mit oder ohne Alkohol – begrüßt. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Pirmasenser Musiker Klaus Reiter und Angela Tocaci.