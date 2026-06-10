Am Donnerstag beginnt die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wo können Fans in Pirmasens die Spiele verfolgen? Und darf spät abends laut gejubelt werden?

Wann und wo beginnt die WM?

Der Startschuss für die 23. Fußball-Weltmeisterschaft fällt am Donnerstag, 11. Juni. Mexiko trifft als einer der drei Gastgeber – neben Kanada und den USA – in Mexiko-City auf Südafrika. Anpfiff ist um 21 Uhr deutscher Zeit. Bei der XXL-WM treten erstmals 48 Nationen an. Das Finale findet am Sonntag, 19. Juli, im MetLife Stadium in New Jersey nahe New York City statt.

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann steigt am Sonntag, 14. Juni, gegen Curaçao ins Turnier ein. Das Spiel beginnt um 19 Uhr. Die beiden restlichen Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 20. Juni) und Ecuador (Donnerstag, 25. Juni) werden erst um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Veranstaltet die Stadt ein Public Viewing?

Ein zentrales, von der Stadt ausgerichtetes Public Viewing wird es während der WM nicht geben. Rathaus-Sprecherin Sabine Sturm erklärt auf Anfrage, dass man sich aus finanziellen Gründen dagegen entschieden habe. Auch die vielen unterschiedlichen Anstoßzeiten und die große Anzahl an Spielen – insgesamt wird es 104 Partien geben – nennt die Sprecherin als Argumente gegen eine städtische Veranstaltung.

Gibt es andere Möglichkeiten, die Spiele in Gesellschaft zu schauen?

Ja, mehrere Pirmasenser Kneipen werben bereits kräftig in den Sozialen Medien für ihre Public Viewings. Unter anderem sollen die deutschen Spiele im Saal der Kulisse, im Irish Pub Bärmesens sowie in den Biergärten im Strecktal und im Neufferpark gezeigt werden.

Darf auch nach 22 Uhr laut gejubelt werden?

Grundsätzlich gilt ab 22 Uhr Nachruhe, sagt Rathaus-Sprecherin Sturm. Allerdings gibt es während der WM die Möglichkeit, entsprechende (kostenpflichtige) Ausnahmegenehmigungen bei der Stadt zu beantragen.

Dürfen Siege bei der WM mit einem Autokorso gefeiert werden?

Streng genommen sind Autokorsos nicht erlaubt. Sie werden aber von der Polizei toleriert, wenn sich alle an die Regeln halten, sagt Bernhard Christian Erfort, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Der vorhandene Ermessensspielraum reduziere sich allerdings, wenn ein Autokorso die Verkehrssicherheit gefährdet oder erhebliche Ordnungswidrigkeiten begangen werden. Die Polizei werde lageangepasst einschreiten und festgestellte Straftaten konsequent verfolgen. „Ein Autokorso ist kein Freibrief für Rotlichtverstöße“, stellt Erfort klar.

Was müssen Fans beim Autokorso beachten?

Wie immer gilt: Wer zu tief ins Glas schaut, hat hinterm Steuer nichts verloren. „Und auch bei Autokorsos gilt die Straßenverkehrsordnung“, betont Erfort. So müssen etwa – wie im normalen Vekehr auch – alle Fahrzeuginsassen angeschnallt sein. Das Sitzen auf Fahrzeugdächern, Motorhauben sowie in geöffneten Kofferräumen ist verboten, ebenso das Stehen in Fahrzeugen, etwa in einem Cabrio. Außerdem dürfen sich Fans beim Feiern nicht aus den Seitenfenstern lehnen, ergänzt der Polizeisprecher. Die Feiernden müssen zudem darauf achten, dass die Sicht des Fahrers durch mitgebrachte Fanutensilien, zum Beispiel Fahnen, nicht eingeschränkt wird.

Kann Deutschland zum fünften Mal Weltmeister werden?

Unmöglich ist es nicht, allerdings werden der deutschen Elf maximal Außenseiterchancen eingeräumt. Zwar startet die Nationalmannschaft mit einer Serie von neun Siegen in Folge in die WM, diese wurden allerdings in erster Linie gegen kleinere Fußballnationen wie Luxemburg, Nordirland und Finnland eingefahren.

Zu den Top-Favoriten auf den Titel zählen Frankreich, Spanien, England und Titelverteidiger Argentinien.