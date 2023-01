Die Donnersberger Rundschau zum Frühstück lesen – das gehört für viele einfach dazu. Andere schalten mittlerweile lieber das Tablet oder Mobiltelefon ein, um ihre RHEINPFALZ zu lesen. Wir haben nachgeschaut: Welche unserer Artikel waren 2022 die erfolgreichsten bei unseren digitalen Nutzern?

Tagesaktuell stehen der Redaktion mittlerweile Zahlen zur Verfügung, welche Themen das größte Interesse bei denjenigen finden, die unsere Artikel online auf rheinpfalz.de/donnersbergkreis lesen. Die Zugriffszahlen zeigen, dass unsere Leser das Online-Angebot der RHEINPFALZ immer häufiger nutzen. Und sie belegen, dass die digitalen Angebote einer Tageszeitung – auch im ländlich geprägten Raum – auf großes Interesse treffen. Wie sonst ließe es sich erklären, dass es die meistgeklickten Artikel der Donnersberger Rundschau im vergangenen Jahr auf fünfstellige Leserzahlen gebracht haben?

Ganz vorne in der Statistik finden sich Straftaten, Unfälle und Straßensperrungen: Die schnelle Information über solche Geschehnisse im Donnersbergkreis steht ganz oben bei unseren Online-Lesern. Mehr als 15.000 von ihnen haben die Meldung vom 31. Oktober über den tragischen Tod eines 16-Jährigen auf der A63 bei Winnweiler gelesen, 13.500 haben sich über die Sperrung der B47 Anfang Dezember nach einem schweren Unfall bei Dreisen informiert.

Digital-Nutzer lesen auch Hintergründiges

Es ist wenig überraschend, dass Katastrophen und Kriminalität Themen sind, die in der digitalen Welt reißenden Absatz finden. 9940-mal wurde der tödliche Motorradunfall bei Dreisen am 10. Januar geklickt, 8850-mal die meistgelesene der zahlreichen Meldungen zur Amokdrohung an der Grundschule in Winnweiler. Das bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die die RHEINPFALZ gerne an Computer, Mobiltelefon oder Tablet lesen, ausschließlich an schnellen Neuigkeiten interessiert wären. Vielfach bieten wir nach der unmittelbaren Information unserer Leser per Tickermeldung in den folgenden Stunden ausführliche Berichte an. Nach dem schlimmen Flugzeugabsturz in Worms, bei dem im Juni Kommunalpolitiker Joachim Didier ums Leben gekommen ist, lasen knapp 8000 Menschen die Erstmeldung, mehr als 5000 wollten sich dann noch tiefergehend informieren.

Bei all den erschütternden Nachrichten des Jahres sind unsere Leser auch im Digitalen an ausführlichen, hintergründigen Texten interessiert. Fast 8500 Online-Zugriffe verzeichnete Anfang Juni unsere Auflösung auf die Frage, wie es denn dazu gekommen war, dass sich Moderator Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung über die E-Mail-Signatur der Polizeiinspektion in Kibo mokierte. Ende November berichteten wir vom Verdacht, dass bei Breunigweiler zwei Kälber von einem Wolf gerissen worden waren: Mehr als 7200 Menschen haben diesen Artikel angeklickt.

Zum Jahresstart liegt der Blitzer vorne

Viel Interesse finden – natürlich – auch Texte, die direkt oder indirekt mit den Roten Teufeln zu tun haben: Gut 5600 Zugriffe gab es für den Artikel von Anfang Januar über den Bischheimer Fußball-Profi Nicklas Shipnoski, der den FCK nach wie vor im Herzen trägt; mehr als 3800 kurz vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden für die Erinnerungen von Rainer Knoll an seinen persönlichen „Albtraum in der Kaiserslauterer Kantstraße“, als Dresden-Fans im Jahr 2013 Fan-Busse attackiert hatten. Zwischen die beiden Fußball-Texten liegen in der Rangliste der September-Aufreger zur Kleiderordnung an der IGS Rockenhausen sowie im Oktober die Schilderung des Existenzkampfs der Bäckerfamilie Hörhammer an der Pulvermühle.

Und dann gibt es noch die Themen, die unsere Leser nicht loslassen. Beispiel: Bischoff. Alleine die drei jüngsten Veröffentlichungen zum Aus für die Traditionsbrauerei erreichten im Schnitt rund 3500 Online-Leser. Welche Themen wohl 2023 das Zeug zum Spitzenplatz haben? Schon mal so viel: Der meistgelesene Online-Artikel in der ersten Woche des Jahres war dieser: „Blitzer steht künftig auch in der VG Kirchheimbolanden“ – na dann, fahren Sie vorsichtig!