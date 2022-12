Die Bundesstraße 47 zwischen Eisenberg und Dreisen ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Abfahrt Göllheim voll gesperrt. Kurz nach der Mittagszeit am Donnerstag waren nach ersten Informationen ein Lastwagen und ein Kleintransporter kollidiert, auch ein PKW war an dem Unfall beteiligt. Es gibt mehrere Verletzte, der Rettungshubshrauber ist im Einsatz.