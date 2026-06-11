Rettichfestzeit in Schifferstadt: Gefeiert wird diesmal wieder in der und um die Waldfesthalle. Zum ersten Mal seit zehn Jahren gibt es einen Umzug.

Los geht die Traditionsveranstaltung am Freitag. Bereits ab 17 Uhr haben die Stände geöffnet. Zwei Stunden hat man Zeit, sich einen ersten Eindruck vom Festgeschehen zu verschaffen, womöglich auch schon Autoscooter oder „Chaos“ zu fahren, ehe um 19 Uhr Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) und Rettichkönigin Jessica I. das Fest offiziell eröffnen. Für Jessica I. wird es die letzte Amtshandlung sein. Denn gleich darauf wird die neue Rettichkönigin Julia I. gekrönt. Nach dem Fassbieranstich rockt die Band Hossa die Bühne. Für die jüngsten Gäste stehen zwei Kinderkarussells, Hüpfburgen, Kinderschminken am Samstag und Sonntag sowie ein Bungee-Trampolin bereit.

Sportlich geht’s am Samstag zu. Der Förderverein FSV 13/23 veranstaltet sein Schafkopfturnier. Um 15.30 Uhr werden die erfolgreichsten Teilnehmer der Aktion Stadtradeln ausgezeichnet. Am späten Nachmittag lädt der LC Schifferstadt zum Rettichlauf. Los geht’s um 16.30 Uhr mit dem Laufradrennen an der Stadtgärtnerei. Danach folgen Minis, Bambini, Schüler, Fünf-Kilometer-Läufer und schließlich der Hauptlauf über zehn Kilometer. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.lc-schifferstadt.de. Musikalisch sorgen Jam Slam für rockige Rhythmen, versprechen die Veranstalter.

Skat, Frühschoppen, verkaufsoffener Sonntag

Den Startschuss für den Festsonntag gibt das Skatturnier des Fördervereins der KG Schlotte. Ab 11.30 Uhr lädt der Schifferstadter Männerchor zum musikalischen Frühschoppen ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Mitgliedsbetriebe der Schifferstadt Marketing-Gemeinschaft Schmagges ihre Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag.

Der Höhepunkt des Fests ist ab 14 Uhr der Rettichfestumzug. Start ist an der Kreuzung Mannheimer Straße/Bahnhofsstraße. Danach verläuft der Zug über die Kirchenstraße vorbei am Rathaus, die Burgstraße und die Speyerer Straße bis zum Kreisel in der Nähe des Südbahnhofs. Nach etwa 2,2 Kilometern löst sich der Zug am Kreisel am Südbahnhof auf. Laut Stadtverwaltung gibt es über 70 Zugnummern mit mehr als 2000 Teilnehmern.

Umzug: Innenstadt dicht

Wegen des Fests und des Umzugs kommt es im Stadtgebiet zu Straßensperrungen. Die Zufahrt zum Waldfestplatz wird gesperrt, ebenso die Zufahrt von und nach Speyer am südlichen Ortseingang – von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntagabend. Eine Zufahrt bis ins Industriegebiet Süd ist von Speyer kommend möglich. Eine großräumige Umleitung ab Speyer über die B9 wird ausgeschildert, informiert die Stadt.

Für den Festumzug ist die Innenstadt am Sonntag von 10 bis voraussichtlich 18 Uhr vollständig gesperrt. Die Zufahrten zur Mannheimer Straße, Kirchenstraße, Burgstraße und Speyerer Straße werden in diesem Zeitraum zu Sackgassen. Entlang der Aufstellungsbereiche und der gesamten Umzugsstrecke gilt am 14. Juni absolutes Haltverbot. Besucher sollen auf die Parkflächen am ehemaligen Festplatz in der Iggelheimer Straße sowie die öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet ausweichen. Die Stadtverwaltung bittet allerdings darum, das Rettichfest mit dem Fahrrad zu besuchen. Laut Verwaltung sind großzügige Fahrradabstellflächen an der Speyerer Straße eingeplant.

Musikalisch klingt der Sonntag mit DJ Snaresonic in der Waldfesthalle aus. Die Fußballfans können das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao bei der Weltmeisterschaft ab 19 Uhr auf der Großleinwand verfolgen.