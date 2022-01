Bei einem Unfall an der Autobahnauffahrt Göllheim ist am Montagnachmittag ein 34 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Donnersbergkreis ums Leben gekommen. Der Mann war auf der B47 von Weitersweiler kommend in Richtung Dreisen unterwegs. An der Zufahrt zur A63 in Richtung Kirchheimbolanden prallte er mit seinem Motorrad nach Polizeiangaben auf einen Kleintransporter, der von der Gegenfahrbahn auf die Autobahnzufahrt abbiegen wollte. Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachter eingeschaltet worden. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lieferwagens wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Dreisen, Göllheim, Standenbühl und Kirchheimbolanden kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe und sicherten die Unfallstelle ab. Während der Bergungsarbeiten war die Verbindung zwischen Dreisen und Weitersweiler im einsetzenden Feierabendverkehr gesperrt. Lediglich der abfließende Verkehr der Autobahn 63 aus Richtung Kaiserslautern wurde an der Einsatzstelle abgeleitet.