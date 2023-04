Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kleiderordnung in der Schule. Dieses Thema scheint nie aus der Mode zu kommen. Für reichlich Diskussionen sorgen die Textilvorgaben, die in der Integrierten Gesamtschule in Kraft getreten sind.

Auf der Internetseite der Integrierten Gesamtschule (IGS) prangt eine nette Comiczeichnung mit Erklärungen, was nun in der Schule getragen werden darf und was nicht. Erlaubt sind laut dieser keine Kopfbedeckungen,