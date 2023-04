Mit der neuen Halle passt es beim TV Pirmasens, für sie soll 2024 der Spatenstich erfolgen. Mit einer der Vorsitzenden hat es wohl nicht gepasst, sie ist nicht mehr im Amt und ihr wurde gekündigt.

In der Mörsbacher Ortsdurchfahrt stehen jetzt Tempo-30-Schilder vor dem Kindergarten. Ähnliches hat jetzt auch in der Zweibrücker Vogelgesangstraße. Weitere Vororte wollen sich anschließen.

Ein Aufregerthema der vergangenen Woche war die Diskussion um einen geplanten Auftritt einer Seniorentanzgruppe auf der Bundesgartenschau. Deren Leitung legte den Tänzerinnen nahe, sich politisch korrekter zu kostümieren. In einer Umfrage sagen sechs Zweibrücker, was sie davon halten.

Mit der 96. Auflage der Pirmasenser Fachmesse für Münzen, Medaillen, Briefmarken und Ansichtskarten waren Veranstalter, Händler und Publikum größtenteils zufrieden. Zu sehen gab es einiges, unter anderem Falschgeld made in Pirmasens.

Neujahrsempfänge seien ein bisschen in die Jahre gekommen, findet der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Er lud deshalb zum Frühlingsempfang ein. Nicht alles war dort anders, aber es gab Überraschungen.

Der nächste Bürgermeister in Lambsborn könnte Markus Schwarz heißen. Für Mittwoch steht im Gemeinderat zunächst einmal seine Wahl zum Beigeordneten an.

Das Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium braucht einen neuen Schulleiter. Ab Montag steht der bisherige Schulleiter Ulrich Klein nicht mehr zur Verfügung, da er eine neue Stelle antritt.

Nach der Kündigung des vorigen Pächters gestaltet sich die Suche nach einem Gastronomen für die Lemberger Burg schwierig. Jetzt soll erst einmal saniert werden. Und Hochzeitspaare getraut.

Die Zweibrücker Firma Gölz Paletten wurde vom rheinland-pfälzischen Verbraucherschutzministerium mit der Auszeichnung „Ort der Nachhaltigkeit“ geehrt.

Das Kita-Gebäude in Bechhofen entspricht nicht mehr den Anforderungen für einen Kindergarten. Allein die Planungsleistungen für eine energetische Untersuchung des Gebäudes kosten jetzt rund 11.000 Euro.

Nach mehr als zehn Jahren Hin und Her ist der Bauhof in Lemberg fertig. Am Ende war er doppelt so teuer wie ursprünglich geplant.

Der „Sepp vom Hallplatz“ erinnert an die guten alten Zeiten, als Aufzüge und Rolltreppen in Kaufhäusern eine Attraktion für Kinder waren.